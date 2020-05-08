Ветераны-граждане РФ из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья получат выплату к 9 мая

Президент России подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям граждан России, постоянно проживающих на территориях Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, в связи с 75-й годовщиной Победы.

Выплату получат в мае - июне. Инвалиды, ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы (вдовцы) военных, погибших во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников ВОВ - в размере 75 000 рублей.

Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто - в размере 50 000 рублей.