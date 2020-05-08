Вице-премьер Чернышенко назвал возможные сроки выхода из режима ограничений

Российские регионы смогут выходить из режима ограничений, введенных для нераспространения коронавируса, ближе к лету, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Это либо третья декада мая, либо начало июня", - оценил он перспективы в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия 1". А ближе к концу лета зампред правительства ожидает уже единичные случаи выявления новых заболеваний.

Многое, подчеркнул вице-премьер, будет зависеть от того, насколько граждане будут нацелены на соблюдение режима самоизоляции.