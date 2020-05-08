Новости

Министр Мурашко: В России нет спада заболеваемости коронавирусом 22:25
В Москве вводят новый анализ на COVID-19 22:24
Второй сотрудник из окружения вице-президента США Пенса заболел COVID-19 22:17
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима 22:16
В Иркутске арестованы подозреваемые в поджоге, при котором погибли два человека 22:09
На Дону создали арку с туманом против коронавируса 21:58
Юрий Трутнев: Вахта должна стать безболезненной 21:55
Бастрыкин призвал быстрее реагировать на агрессию к медикам и полицейским 21:48
Вице-премьер Чернышенко назвал возможные сроки выхода из режима ограничений 21:42
В Томске возбудили дело после расстрела егерей на заимке 21:23
В Москве скончались 54 пациента с коронавирусом 21:18
Студенты продолжат дистанционную учебу с 12 мая 21:12
Суворовцы в День Победы проведут онлайн-акцию "Внук - Сын - Отец - Дед" 21:09
Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов 21:07
Облака над Москвой разгонят реагентами 20:52
Сборная России потеряла шансы выйти в финал Кубка наций по шахматам 20:42
Звезды спорта, кино и телевидения прочли стихи о войне 20:42
От COVID-19 может потребоваться несколько вакцин 20:39
В Ярославской области ввели масочный режим 20:30
"Бессмертный полк" дошел до ООН 20:24
Врач рассказал, как снизить риск поражения легких при коронавирусе 20:18
В России с 28 апреля по 6 мая цены выросли на 0,1 процента 20:14
В Подмосковье открылся музейный комплекс "Зоя" 20:12
"Бессмертный полк" покажут в столичном метро 20:09
На трассе "Таврида" благоустроена Братская могила советским воинам 20:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
08.05.2020 21:42
Рубрика: Власть

Вице-премьер Чернышенко назвал возможные сроки выхода из режима ограничений

Текст: Владимир Кузьмин

Российские регионы смогут выходить из режима ограничений, введенных для нераспространения коронавируса, ближе к лету, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Роспотребнадзор: Коронавирус теряет свою эффективность при +30 градусах

"Это либо третья декада мая, либо начало июня", - оценил он перспективы в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия 1". А ближе к концу лета зампред правительства ожидает уже единичные случаи выявления новых заболеваний.

Многое, подчеркнул вице-премьер, будет зависеть от того, насколько граждане будут нацелены на соблюдение режима самоизоляции.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Вице-премьеры Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Вице-премьер Чернышенко назвал возможные сроки выхода из режима ограничений
Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Эксперты прокомментировали поправки в закон "О полиции"
ВС РФ разъяснил, как применять законодательство в период пандемии