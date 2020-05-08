Виртуозы Китая и России примут участие в онлайн-концерте

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Концерт начнется 9 мая в 14:30 по московскому времени в режиме онлайн-трансляции. Он пройдет в интернет-эфире мобильного приложения "Россия-Китай: главное", видео-приложения Медиакорпорации Китая "Яншипинь", выступления музыкантов двух стран также можно смотреть в популярных социальных сетях Китая и России - в микроблоге портала Sina и ВКонтакте.

В программе концерта вас ждут известные музыкальные произведения двух стран - "День Победы", "Укрощение тайфуна", "Журавли", "Ода цветущей груше" и многие другие в исполнении прославленных мастеров игры на традиционных народных инструментах.

Красота спасет мир! В канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в условиях пандемии онлайн-концерт "Музыка нас связала", организованный информслужбой "Россия-Китай: главное", на языке музыки расскажет о заботе, надежде и взаимной поддержке между нашими странами, а также покажет всему миру решимость Китая и России в победе над коронавирусом.

Скачайте приложение "Россия-Китай: главное" и перейдите к просмотру онлайн-концерта. Поддержите Россию и Китай в противостоянии эпидемии!