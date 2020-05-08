Власти Австралии объявили о готовности снимать ограничения по COVID-19

Австралия снимет большую часть эпидемиологических ограничений в ближайшие месяцы. Об этом рассказал премьер-министр страны Скотт Моррисон. Убирать барьеры, которые в конце марте правительство ввело из-за распространения коронавирусной инфекции, планируют в три этапа.

"Начнем с восстановления рабочих мест. В планах довести эту цифру до 850 тысяч. Снимем некоторые социальные ограничения: австралийцы вновь смогут посещать бассейны, ходить в небольшие кафе и рестораны, устраивать праздники для малого числа гостей", - со ссылкой на премьера пишет ТАСС.

Ожидается, что снимать ограничения в стране начнут уже в понедельник, 11 мая. При этом каждый регион будет самостоятельно принимать решение о темпах продвижения по плану. Коронавирусом в Австралии с начала эпидемии заболели 6 тысяч 912 человек.

Вспышка нового заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. По последним данным, в цифра зараженных коронавирусом в мире уже приближается к четырем миллионам человек.