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08.05.2020 12:38
Рубрика: Власть

Володин заверил в исполнении соцобязательств, несмотря на сложности

Текст: Татьяна Замахина
В России не стоит вопрос на тему исполнения соцобязательств перед гражданами, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин. Созданный резервный фонд позволит исполнять их, несмотря на сложности в экономике, заявил он журналистам по итогам заседания Совета ГД.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

- За счет этих резервов решаются многие проблемы, выполняются социальные обязательства, несмотря на снижение темпов роста экономики, - отметил он. - У нас с вами нет сегодня вопросов, связанных с исполнением социальных обязательств. И большая заслуга в этом президента. Ведь именно он выступил инициатором, что нам необходимо сформировать резервы.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Это, по словам Володина, было необходимо для того, чтобы в случае снижения цены на нефть и проблем в экономике иметь подушку безопасности, которая позволит России и дальше выполнять обязательства перед гражданами.

Он также отметил, что решения по поддержке граждан и бизнеса в условиях коронавируса, принимаемые президентом, эффективны, но многое зависит от того, как эти меры реализуются федеральными и региональными чиновниками.

Вячеслав Володин также сравнил ситуацию в РФ и в странах Запада.

- Если сравнивать ситуацию в нашей стране и в других странах, тех же Соединенных Штатах Америки, в этой ситуации совершенно очевидно, что многие страны не справляются с вызовами и проблем там больше, - заявил Володин.

Он добавил, что многие смотрели на США "как на икону", но в результате система здравоохранения этой страны не выдержала испытания коронавирусом.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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- Двадцать семь миллионов граждан - за бортом оказания медицинских услуг, - заявил глава нижней палаты. - Они не могут получить помощь, и это нужно признать. Поэтому высокая смертность.

Он напомнил, что у многих американцев нет медицинской страховки.

Спикер Госдумы в связи с этим заявил об эффективности российского подхода к решению проблем на фоне ситуации с коронавирусом. Это адресное оказание финансовой поддержки населению, а также доступность медицины.

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