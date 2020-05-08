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08.05.2020 13:05
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

ВОЗ не исключает появление вируса в Европе раньше, чем в КНР

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", многим странам следует протестировать случаи нетипичной пневмонии за ноябрь-декабрь 2019 года на связь с коронавирусом нового типа. К этому призвал официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, отреагировав на сообщение о том, что первый случай заражения коронавирусом во Франции мог появиться еще в декабре.
Фото: AP Photo/Luca Bruno Фото: AP Photo/Luca Bruno
Фото: AP Photo/Luca Bruno

Недавно французские врачи изучили анализы пациентов, госпитализированных с симптомами гриппа в декабре 2019 года - январе 2020 года. У мужчины, попавшего в больницу в северо-восточном пригороде Парижа еще в декабре, был обнаружен коронавирус нового типа.

5 мая американский телеканал CNN сообщил, что команда британских ученых изучила образцы коронавируса нового типа, подтвердив его природное происхождение, и установила, что он начал быстро распространяться еще в прошлом году в Европе, Америке и на других континентах. Новый генетический анализ вируса был взят у более чем 7,5 тысячи пациентов по всему миру.

О том, что коронавирус начал мигрировать по континентам в конце прошлого года, сообщил и итальянский профессор Джузеппе Ремуззи, который недавно сказал, что корнонавирус появился на севере страны еще в ноябре-декабре 2019 года. А мэр города Беллвилл Майкл Мелхэм также полагает, что заразился коронавирусом еще в ноябре 2019 года, то есть более чем за месяц до того, как инфекция начала распространяться по Китаю.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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