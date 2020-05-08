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08.05.2020 01:43
Рубрика: В мире

ВОЗ: В Африке от коронавируса могут умереть до 190 тысяч человек

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пандемия Covid-19 может привести в Африке к гибели 83-190 тысяч человек в течение года, а заразиться коронавирусом за этот же период могут от 29 до 44 миллионов человек, если предпринимаемые сейчас меры по борьбе с инфекцией не дадут результата. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, обнародованном в Женеве.

Фото: RIJASOLO / AFP
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При этом больницы в большинстве стран Африки, предполагают эксперты ВОЗ, не справятся с количеством пациентов, которым требуется госпитализация, поскольку "от 82 до 167 тысяч случаев заболевания будут расцениваться как тяжелые, требующие подключения пациентов к кислороду, а от 52 до 107 тысяч - как крайне тяжелые, когда необходима искусственная поддержка дыхания".

В связи с этим ВОЗ рекомендует расширять возможности стационарного лечения больных в странах Африки, чтобы не превратить континент на несколько лет в источник коронавируса. В настоящее время в Африке насчитывается, по данным Африканского союза, 52 тысячи 175 случаев инфицирования коронавирусом (при общем населении континента свыше 1,2 миллиарда человек). Скончались 2 024 человека, выздоровели 17 819.

Больше всего летальных исходов в Алжире (476), Египте (469), Марокко (183), ЮАР (153), Камеруне (108), Нигерии (103) и Судане (52).

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