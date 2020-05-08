Воздух в мегаполисах Юго-Восточной Азии стал чище из-за коронавируса

Из-за коронавируса и введенных карантинных мер экологическая ситуация во многих крупных городах Юго-Восточной Азии значительно улучшилась. К такому выводу пришли эксперты, изучив данные по анализу воздуха в мегаполисах.

Специалисты в марте и апреле следили за уровнем оксида азота (NO2) в Джакарте, Куала-Лумпуре, Маниле, Сингапуре. В столице Малайзии этот показатель уменьшился почти на 60 процентов, на Филиппинах - на 45 процентов, в Индонезии - на 40 процентов и Сингапуре - на 30 процентов.

Воздух стал чище благодаря замедлению промышленных темпов, а также сокращению транспортных перевозок. Отмечается, что практически без изменений осталась ситуация в Камбодже и Лаосе, где не вводились ограничительные меры из-за коронавируса. Об этом пишет ТАСС.