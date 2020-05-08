Возможно ли повторение технического обвала цен на нефть WTI

Котировки нефти хоть и со скрипом, периодически откатываясь назад, но сумели преодолеть барьер 30 долларов за баррель марки Brent.

Это совсем не означает перехода цен к росту, который пока больше подкреплен надеждами и позитивными тенденциями, а не ощутимым увеличением потребления. Риски очередного обвала по-прежнему сохраняются. Связаны они не только с эпидемиологической неопределенностью, но и с геополитикой, а также биржевыми спекуляциями.

Признаки увеличения спроса на нефть и нефтепродукты в Европе отметил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин. По его словам, падение спроса на европейских НПЗ и АЗС снизилось с 63-70% в апреле до 40-60% сейчас, по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Дополнительный позитив добавила статистика Управления энергетической информации США (EIA), которая показала, что с середины марта добыча нефти в США сократилась на 1,2 млн баррелей в сутки, а ее запасы в последнюю неделю апреля пополнились на 4,59 млн баррелей - объемом в два раза ниже ожидаемого.

Еще одним фактором поддержавшим рынок нефти стали данные китайской таможни о восстановлении экономики страны после эпидемии и карантинных ограничений. По сравнению с мартом в апреле импорт нефти Китаем увеличился с 9,7 до 10,4 млн баррелей в сутки.

Кроме того, регулируемое сокращение добычи ОПЕК+, к которому присоединились другие страны, в том числе США и Канада, в мае-июне сможет убрать с рынка около 15 млн баррелей в сутки, то есть половину или большую часть излишка предложения, который оценивался 25-30 млн баррелей в сутки. Именно со сделкой ОПЕК+ связаны надежды на долгосрочную стабилизацию рынка, но влияние на него она сможет оказать лишь во второй половине 2020 года, не раньше, чем запасы в нефтехранилищах начнут снижаться.

Нынешний рост котировок больше связан с робкими надеждами на восстановление спроса, а не с реальным увеличением потребления нефти. На фоне избытка в 25 млн баррелей в сутки сокращение добычи в США, а также увеличение потребления нефти в Китае на 700 тыс. баррелей в сутки, слишком незначительны для исправления ситуации.

При этом сохраняется опасность повторения в легкой форме "бумажного коллапса" фьючерсов, теперь уже июньских, североамериканской нефти WTI. По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, падение котировок нефти WTI в момент завершения срочных контрактов в нынешних условиях вполне вероятно, но не в тех масштабах, как случилось в апреле. Аналогичное точку зрения высказала аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева, которая уточнила, что в предыдущие 2 недели наблюдалось активное распределение позиций между контрактами разной длины (по времени вплоть до 2025 года). Это сильно снизило риск повторения провала цен в отрицательную область.

Впрочем, для того чтобы утянуть за собой котировки сорта Brent, уходить в минус ценам WTI совсем необязательно. Достаточно будет опуститься в район 10 долларов за баррель или ниже, и североморский эталон может растерять весь свой предыдущий рост.

Остаются также геополитические риски. На фоне отступления эпидемии в Китае возобновились разногласия меду Вашингтоном и Пекином. Президент США Дональд Трамп уже допустил введение новых пошлин на китайские товары, и если его слова не разойдутся с делом, то очередной риск замедления крупнейшей экономики АТР, надавит на котировки барреля, которым сейчас не много нужно, чтобы упасть на несколько долларов вниз.

Большинство экспертов сходятся, что снижение товарных запасов нефти начнется в 3 квартале этого года, когда на рынке образуется ее легкий дефицит. После этого можно будет ожидать роста цен, подкрепленный не надеждами и спекуляциями, как сейчас, а реальным спросом на "черное золото". По мнению Василия Тануркова, масштаб восстановления рынка будет зависеть от сроков снятия карантинов, темпов роста спроса, а также от степени выполнения обязательств в рамках новой сделки по сокращению добычи. "Наш базовый сценарий предполагает восстановление цен к концу года до 40-45 долларов за баррель марки Brent", - сказал Танурков.

Прогноз Оксаны Лукичевой оказался более пессимистичным. По ее мнению, стоимость нефти сорта Brent к концу года ожидается на уровне 30 долларов за баррель.