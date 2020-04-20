Цена нефти WTI впервые стала отрицательной. Что будет с Urals

Это произошло впервые с 1983 года, когда такие данные стали отслеживать. Как отмечает "Интерфакс", по итогам последних торгов "производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть". Агентство добавляет, что трейдеры пребывают в сомнениях, что в мае смогут найти свободные мощности для заполнения нефтью.

Как передает CNBC, единственные активные покупатели сейчас - предприятия, которым ресурс нужен для текущей работы. В частности, нефтепереработчики или авиакомпании.

"WTI - это региональная история", - прокомментировал ситуацию на рынках для РИА Новости управляющий директор компании Berkeley Research Group и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию Бранко Терзик, напомнив, что речь идет о так называемой американской нефти.

Падение цен он объяснил несколькими причинами.

"Во-первых, поскольку есть ограничения по логистике - это нефть на суше. Она должна быть доставлена до трубопровода. Во-вторых, хранилища, скорее всего, переполнены. И, в-третьих, страна не работает. Просто нет рынка для нефти. НПЗ в этом не нуждаются", - подчеркнул он и добавил, что цена начнет расти после того, как экономика начнет расти и США используют всю нефть, что накоплена в хранилищах.

Российские аналитики и вовсе называют обвал на рынке носящим технический характер.

"Сегодняшний обвал ближайшего контракта WTI носит в основном технический характер, [но] в целом данная ситуация может дискредитировать всю нефтяную отрасль в глазах инвесторов, выявив большую неустойчивость рынка нефти к подобным событиям, пусть и связанным с форс-мажором мирового масштаба", - отмечают аналитики "БКС-Экспресс".

"Хотя затоваривание из-за обвала спроса может привести к тому, что цены на физическом рынке - [на североморскую и российскую нефть] Dated Brent и Urals - на время упадут ниже 10 долларов, они вряд ли могут последовать за майскими котировками и уйти в минус", - считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.