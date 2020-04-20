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20.04.2020 21:19
Рубрика: Экономика

Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Баррель эталонной марки Brent, от которой отсчитывается скидка для российской марки нефти Urals, торгуется за 26,2 долларов за баррель.

Обвал стоимости североамериканского сорта нефти происходит только по контрактам на поставку "черного золота" в мае, торговля ими заканчивается 22 апреля. Контракты с поставкой WTI в июне продаются на бирже по 21,05 доллара за баррель.

Фото: iStock
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Падение котировок нефти WTI тянет за собой остальные показатели, в том числе и котировки Brent, которые также снижаются, хоть и не такими ураганными темпами.

Как уже сообщала "РГ", снижение спроса на энергоносители и связанные с этим опасения усиления негативной динамики их потребления на фоне расширения пандемии коронавируса в мире привели к рекордному падению цен на нефть. Избыток этого ресурса на рынке сейчас оценивается в 25 млн баррелей в сутки, а заполненность хранилищ превышает 70%. Запасы нефти марки WTI оценивается в рекордные 160 млн баррелей, что вкупе с окончанием срока продаж привело к обвалу цен на майские поставки. Можно предположить, что с 22 апреля - после завершения торговли контрактами WTI с поставками в мае - цена нефти этого сорта подвергнется серьезной коррекции в сторону повышения.

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