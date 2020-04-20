Цена нефти WTI опустилась ниже 5 долларов за баррель впервые в истории

Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 4,75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Баррель эталонной марки Brent, от которой отсчитывается скидка для российской марки нефти Urals, торгуется за 26,7 долларов за баррель.

Обвал стоимости североамериканского сорта нефти происходит только по контракта на поставку "черного золота" в мае, торговля ими заканчивается 22 апреля. Контракты с поставкой WTI в июне продаются на бирже по 22,5 доллара за баррель.

Главной причиной падения цен на нефть остается снижение спроса на энергоносители и связанные с этим опасения усиления негативной динамики их потребления на фоне расширения пандемии коронавируса в мире. Избыток нефти на рынке сейчас оценивается в 25 млн баррелей в сутки, а заполненность хранилищ нефти превышает 70%. Особенно сложная ситуация сложилась в Европе и Америке.

Объем нефти марки WTI в хранилищах сейчас оценивается в рекордные 160 млн баррелей, что вкупе с окончанием срока продаж привело к обвалу цен на майские поставки.

Страны ОПЕК+, а также их новые союзники договорились о регулируемом сокращении производства нефти, суммарно на 15 млн баррелей в мае-июне 2020 года, но этого пока недостаточно для разворота котировок к росту.