На сколько в реальности сократят добычу нефти участники сделки ОПЕК+

Хитрость в том, что в марте-апреле Россия добывала около 10,3 млн баррелей в сутки, а сокращение считается от 11 млн баррелей. Соответственно, для достижения уровня производства, оговоренного в сделке, - 8,5 млн баррелей, России необходимо сократить добычу на 1,8 млн баррелей, а не на 2,5 млн.

В похожей ситуации и Саудовская Аравия, но ей придется сокращать больше, а не меньше. В апреле королевство производило около 12,3 млн баррелей в сутки, и чтобы прийти к 8,5 млн, ей придется снизить ежедневную добычу на 3,8 млн баррелей.

Остальные страны снижают производство на 23% от уровня октября 2018 года. Реальное сокращение добычи Кувейтом и ОАЭ будет выше рассчитанных квот, поскольку с 2018 года они увеличили производство. Например, ОАЭ в 2018 году в среднем добывали 3,1 млн баррелей в сутки, а сейчас будут сокращать производство с уровня 4,1 млн., то есть они уберут с рынка не 0,7 млн баррелей , а более 1 млн баррелей. У остальных стран квоты приблизительно соответствуют расчетам, за исключением Мексики. Добыча в стране естественным образом упала с 2004 года почти в два раза, до 1,7 млн баррелей в день. Любое сокращение производства для страны болезненно, с этим была связана ее непримиримая позиция по поводу квоты в 400 тыс. баррелей. В итоге страна сократит добычу только на 100 тыс. баррелей.

США объявили о уже состоявшемся сокращении производства на 2 млн баррелей в сутки. Вашингтон обещает сократить добычу еще на 300 тыс. баррелей в счет квоты Мексики. Если цены останутся еще некоторое время в районе 30 долларов за баррель, то добыча в США продолжит сокращаться естественным путем.