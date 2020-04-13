На сколько в реальности сократят добычу нефти участники сделки ОПЕК+

Новости

Путин призвал ВТБ упростить ряд процедур 20:22
Hyundai в России будет бесплатно возить медиков и волонтеров 20:03
В Белгороде умер первый пациент с коронавирусом 19:54
МЧС рассказало о радиационном фоне на границе из-за пожара в Чернобыле 19:49
Попова: В Роспотребнадзоре верно определяют коронавирус в 98% случаев 19:46
В Москве восемь человек оштрафованы за нарушение самоизоляции 19:38
В Удмуртии ограничат въезд в города республики 19:36
В Ростовской области введен запрет на посещение кладбищ 19:34
В Вологде полицейского уволили за ДТП с экскаватором 19:33
Власти Турции запретили гражданам выходить из дома на выходных 19:25
Телеканал "Россия К" покажет сериал "Имя розы" по книге Умберто Эко 19:24
Регионы запросили более 11 млрд рублей на улучшение экологии 19:21
Банки не смогут отказывать в переводах только на основании подозрений 19:14
Чешская полиция оштрафовала нудистов, которые загорали на пляже без масок 19:00
В Архангельской области объявили фотоконкурс в честь старинных лодок 18:51
В КЧР 1500 школьников получат гаджеты для дистанционного обучения 18:49
"Многослойные" гробницы обнаружены в Египте 18:48
В Сочи коронавирус выявили у 20 медицинских работников 18:45
В Севастополе ужесточили контроль за нарушением самоизоляции 18:45
Детское отделение онконцентра в Петербурге закрыли из-за коронавируса 18:41
Маленький Kia Sorento не получил дисковые тормоза 18:28
Румас и Мишустин обсудили цены на российский газ для Беларуси 18:27
Роскомнадзор требует от Google объяснить удаление с Youtube обращения Путина 18:26
Еще один пациент с коронавирусом умер в Подмосковье 18:10
В Анапе мужчина с чужим паспортом украл со счета 1,5 млн рублей 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 19:20
Рубрика: Экономика

Хитрости вычитания

На сколько в реальности сократят добычу нефти участники сделки ОПЕК+
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 80(8134)
Участники ОПЕК+ сократят производство нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, из них на долю России должно приходиться 2,5 млн баррелей, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак. Аналогичный объем сокращения у Саудовской Аравии. Но реальное сокращение добычи нефти в России в мае-июне составит лишь около 1,8 млн баррелей в сутки.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Хитрость в том, что в марте-апреле Россия добывала около 10,3 млн баррелей в сутки, а сокращение считается от 11 млн баррелей. Соответственно, для достижения уровня производства, оговоренного в сделке, - 8,5 млн баррелей, России необходимо сократить добычу на 1,8 млн баррелей, а не на 2,5 млн.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
В Кремле рассказали о значении сделки ОПЕК+

В похожей ситуации и Саудовская Аравия, но ей придется сокращать больше, а не меньше. В апреле королевство производило около 12,3 млн баррелей в сутки, и чтобы прийти к 8,5 млн, ей придется снизить ежедневную добычу на 3,8 млн баррелей.

Остальные страны снижают производство на 23% от уровня октября 2018 года. Реальное сокращение добычи Кувейтом и ОАЭ будет выше рассчитанных квот, поскольку с 2018 года они увеличили производство. Например, ОАЭ в 2018 году в среднем добывали 3,1 млн баррелей в сутки, а сейчас будут сокращать производство с уровня 4,1 млн., то есть они уберут с рынка не 0,7 млн баррелей , а более 1 млн баррелей. У остальных стран квоты приблизительно соответствуют расчетам, за исключением Мексики. Добыча в стране естественным образом упала с 2004 года почти в два раза, до 1,7 млн баррелей в день. Любое сокращение производства для страны болезненно, с этим была связана ее непримиримая позиция по поводу квоты в 400 тыс. баррелей. В итоге страна сократит добычу только на 100 тыс. баррелей.

США объявили о уже состоявшемся сокращении производства на 2 млн баррелей в сутки. Вашингтон обещает сократить добычу еще на 300 тыс. баррелей в счет квоты Мексики. Если цены останутся еще некоторое время в районе 30 долларов за баррель, то добыча в США продолжит сокращаться естественным путем.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: 40% новых заболевших COVID-19 не имеют симптомов
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
В Кремле рассказали о значении сделки ОПЕК+
Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле