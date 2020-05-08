Всероссийская цифровая Библиотека Победы откроется 9 мая

"Мы решили объединить все, что получили в рамках онлайн-марафона акции "Библионочь-2020" в виртуальную Библиотеку Победы. Это информационный ресурс, который создан на платформе Национальной электронной библиотеки (НЭБ), и 9 мая он будет доступен всем желающим", - рассказывает о новом большом проекте, объединившем все библиотеки страны, заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

Она отметила, что в этом году акция "Библионочь", проходившая в режиме онлайн, собрала более 43 миллионов просмотров. "Хочется надеяться, что этот интерес к чтению, книгам и истории нашей страны не был случаен. Мы приняли решение продолжить онлайн-марафон #75словПобеды. Все самое ценное и интересное потом дополнит наш новый ресурс", - добавила Ольга Ярилова.

По ее словам, помимо живых воспоминаний россиян, которые были получены в рамках онлайн-марафона, в Библиотеку Победы включены сотни материалов художественной литературы: проза, поэзия, публицистика, пособия, которые помогали выжить фронтовикам и тем, кто находился в тылу, а также летопись газет и плакаты военных лет. На сегодняшний день в библиотеке собраны 550 книг, которые замминистра назвала "золотым фондом литературы XX века".

Самое сильное впечатление на Ольгу Ярилову произвел раздел, посвященный пособиям и методичкам. "Приведу только один пример - пособие "Используйте для питания прибрежную и водную растительность". Уверена, эта брошюра спасла многие жизни", - отметила она.

Отдельно замминистра выделила интерактивную карту, на которой будут размещены все сюжеты (а их более 3,5 тысячи), присланные библиотеками-участниками акции со всей России.

По словам президента издательской группы "Эксмо-АСТ" Олега Новикова, книга до сих пор остается главным источником достоверной информации о Великой Отечественной войне. Особую ценность приобретают воспоминания ветеранов - непосредственных участников тех событий. Понять глубинный смысл трагических событий тех лет можно в заметках военных корреспондентов, а услышать голос Родины помогают творения писателей и поэтов.

"Все это можно найти в новом Пятитомнике Победы, работа над которым велась более трех лет совместно с Российским историческим обществом", - добавил Олег Новиков.

Также в Библиотеке Победы будут доступны книги серии "75 лет Великой Победы. Детям о войне". Среди авторов Владислав Крапивин, Сергей Алексеев, Ольга Берггольц, Сергей Михалков и многие другие.

Благодаря сотрудничеству с ЛитРес на новом ресурсе появилась аудиоверсия "Блокадной книги" Даниила Гранина и Алеся Адамовича.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда убежден, что новый цифровой проект получился по-настоящему народным.

"И это не случайно, потому что книги были настоящими участниками Великой Отечественной войны. Они помогали выживать и поднимали боевой дух", - отметил он.

Вадим Дуда особо отметил заслугу библиотек, которые активно включились в создание нового ресурса и прислали огромное количество человеческих историй о своих земляках - настоящих героях. Только так, уверен директор РГБ, можно восстановить и сохранить нашу историческую память.

"Важно, что библиотеки являются хранителями первоисточников - газет и иллюстраций военного времени. Мы впервые оцифровали и выложили в Сеть полную коллекцию фотографий журнала "Фронтовая иллюстрация", а также коллекции газет, выходивших в СССР и за рубежом в мае 1945 года. Передовиц газет беспристрастно показывают, как победа воспринималась в те майские дни", - рассказывает он.

Главный специалист научного отдела РВИО Денис Шполянский добавил, что эти изображения можно будет использовать для различных плакатов и акций, не боясь ошибиться в знаках отличия или видах оружия. "Изучив эти фотографии, каждый сможет отличить, где свой, а где чужой. И больше не допускать досадных и обидных ошибок", - заключил он.