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08.05.2020 22:17
Рубрика: В мире

Второй сотрудник из окружения вице-президента США Пенса заболел COVID-19

Текст: Владимир Шилов

Коронавирус медленно, но верно подбирается к высшим эшелонам власти США. В пятницу стало известно, что уже у второго сотрудника офиса вице-президента США Майка Пенса подтвердился COVID-19, предает ТАСС. В результате все больше чиновников Белого дома начали носить защитные маски.

Фото: AP Photo/Rich Pedroncelli
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Президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент, отметил, что периодическое тестирование подчиненных не дает стопроцентной гарантии безопасности. "Это не панацея. Между двумя тестами может многое произойти", - сказал он журналистам.

У самого Пенса сегодня утром взяли анализы на опасную инфекцию, которые дали отрицательный результат.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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