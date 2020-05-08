Второй сотрудник из окружения вице-президента США Пенса заболел COVID-19

Коронавирус медленно, но верно подбирается к высшим эшелонам власти США. В пятницу стало известно, что уже у второго сотрудника офиса вице-президента США Майка Пенса подтвердился COVID-19, предает ТАСС. В результате все больше чиновников Белого дома начали носить защитные маски.

Президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент, отметил, что периодическое тестирование подчиненных не дает стопроцентной гарантии безопасности. "Это не панацея. Между двумя тестами может многое произойти", - сказал он журналистам.

У самого Пенса сегодня утром взяли анализы на опасную инфекцию, которые дали отрицательный результат.