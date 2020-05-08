Зоологи рассказали, зачем выдры жонглируют камнями

Ученые Эксетерского университета Англии выяснили, почему выдры в неволе жонглируют камнями. Ранее это явление принимали лишь за игры животных, пишет Royal Society Open Science.

Зоологи наблюдали за 44 восточными бескоготными и шестью гладкошерстными выдрами в возрасте от трех месяцев до 19 лет и следили за частотой их игры с камешками - выдры перебирали их в лапках и подбрасывали.

Наблюдения показали, что частота жонглирования никак не зависит от пола и вида животного, при том, что восточные бескоготные выдры на воле часто пользуются камнями при добыче своей основной еды - ракообразных и моллюсков, раковины которых нужно разбивать. Гладкошерстные выдры питаются рыбой и камни для добычи еды им не особо нужны.

После этого зоологи проверили версию практической пользой от жонглирования камешками и дали выдрам несколько разных предметов, чтобы они достали из них еду. Частота жонглирования тоже не оказалась связана с тем, как быстро выдры доберутся до пищи.

Однако она зависела от возраста животных. Молодые выдры играли камешками часто, но чем старше они становились, тем реже они жонглировали. Кроме того, ученые заметили, что чаще всего выдры начинали жонглировать спустя два часа после кормления.

Таким образом, зоологи пришли к выводу, что, скорее всего, выдры жонглируют в ожидании, когда их покормят. Авторы считают, что эта игра похожа на "бесцельную охоту", когда, например, пес начинает гоняться за своим хвостом. В будущем зоологи, чтобы уточнить причины такого поведения, решили изучить поведение выдр в живой природе.