Выгоду от кредитных каникул предложили освободить от НДФЛ

Вместе с ним авторами выступили его первый заместитель Александр Жуков, глава комитета ГД по бюджету Андрей Макаров и член Совфеда Николай Журавлев.

Напомним, что начиная с 3 апреля, получателям кредитных каникул дают отсрочку по кредитным платежам на шесть месяцев в случае, если доход за последний месяц снизился более чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 год. Каникулы даются на полгода, и за ними можно обратиться до 30 сентября нынешнего года.

Однако при этом экономия, полученная на процентах, считается доходом заемщика. Конкретнее, это разница между суммой процентов, исчисленных по ставке две трети от ставки рефинансирования ЦБ, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту. Такой доход пока что подлежит налогообложению по ставке НДФЛ 35%.

Льгота по НДФЛ в законодательстве уже предусмотрена, то действует только для ипотечных каникул. А именно, не признается доходом налогоплательщика выгода, полученная от экономии на процентах за пользование такими заемными средствами в течение установленного льготного периода.

Авторы нового законопроекта предлагают распространить эти правила на любые случаи предоставления льготного периода - в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей и по кредитным договорам, не обеспеченным ипотекой.

Принятие законопроекта приобретает особую актуальность в сложной экономической ситуации, объяснили разработчики. Они отмечают, что необходимо поддержать источник дохода физических лиц, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет применяться в отношении доходов физлиц, полученных ими, начиная с 2020 года.