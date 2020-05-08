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08.05.2020 14:08
Рубрика: Власть

Выплаты по случаю 75-летия Победы в апреле направлены 1,2 млн ветеранов

Текст: Владимир Кузьмин
Выплаты по случаю 75-летия Победы в апреле направлены 1,2 млн ветеранов.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Мы очень надеемся, что поскольку выплаты эти были осуществлены в апреле, то они дошли до каждого ветерана и участника Великой Отечественной войны", - подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Мишустин: Забота о ветеранах должна быть постоянной и ощутимой

Указом президента участники и инвалиды ВОВ и их вдовы, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", работавшие на объектах противовоздушной обороны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма должны были получить по 75 тысяч рублей. Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма предусматривалось 50 тысяч. В апреле, сообщила зампред правительства, средства в размере 71,4 миллиарда рублей были переведены 1,2 млн граждан.

Более миллиону ветеранов выплаты уже пришли, подтвердил министр финансов Антон Силуанов. "Те, кто еще не смог получить соответствующие выплаты, смогут это сделать в мае текущего года, - заверил он. - Мы сделаем все необходимое, чтобы все ветераны получили своевременно необходимые средства".

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Вице-премьеры 75 лет Великой Победы

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