Выплаты по случаю 75-летия Победы в апреле направлены 1,2 млн ветеранов.

"Мы очень надеемся, что поскольку выплаты эти были осуществлены в апреле, то они дошли до каждого ветерана и участника Великой Отечественной войны", - подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Указом президента участники и инвалиды ВОВ и их вдовы, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", работавшие на объектах противовоздушной обороны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма должны были получить по 75 тысяч рублей. Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма предусматривалось 50 тысяч. В апреле, сообщила зампред правительства, средства в размере 71,4 миллиарда рублей были переведены 1,2 млн граждан.

Более миллиону ветеранов выплаты уже пришли, подтвердил министр финансов Антон Силуанов. "Те, кто еще не смог получить соответствующие выплаты, смогут это сделать в мае текущего года, - заверил он. - Мы сделаем все необходимое, чтобы все ветераны получили своевременно необходимые средства".