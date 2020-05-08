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08.05.2020 11:00
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

Зачем Черчилль попросил Сталина прислать гимн Советского Союза

Текст: Елена Новоселова
Продолжает свою работу виртуальная выставка "Сталин - Черчилль - Рузвельт: совместная борьба с нацизмом". О личных, незапротоколированных отношениях лидеров "большой тройки" "РГ" рассказал заместитель директора Госархива Сергей Балан.

- В архивах немало документов, рассказывающих о личных отношениях вождей. И Рузвельт, и Черчилль старались перетянуть на себя внимание Сталина. К примеру, английский премьер-министр даже дважды прилетал в Москву: в 1942 и в 1944 годах. А надо понимать, что в то время это был не тот комфортный перелет, который мы совершаем сейчас. Он летел 24 часа через Касабланку, через Каир, через Иран и на север в Москву. Конечно, лидеры преследовали свои интересы, но старались создать видимость добрых отношений. Чего стоит личная просьба Черчилля 1 января 1944 года прислать ноты Гимна СССР, чтобы его транслировала Би-Би-Си всякий раз, как Красная армия одержит победу. Через полтора месяца он получил партитуру. И написал в ответ следующее: "Получил от советского посла текст и ноты советского гимна, которые вы соблаговолили послать по моей просьбе. Волнующая музыка этого гимна несколько раз передавалась Британской радиовещательной корпорацией и будет в дальнейшем передаваться во ознаменование русских побед".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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И это был не дипломатический формат. Это не переписка через посольства. Здесь другое. На каждом документе написано: лично и строго секретно. Поэтому в этих письмах можно встретить бурю эмоций. Например, когда постоянно откладывался второй фронт, Сталин не выдержал и написал, что советское правительство считает это абсолютно несправедливым и оставляет за собой право считать: союзники не выполняют свои обязательства. Посол РФ в Великобритании Майский пишет, что Черчилль просто метался по комнате и восклицал, что он такого не потерпит, что прервет переписку. Потом останавливался и решал написать Сталину…

Что же касается отношений с Рузвельтом, то для меня было открытием, что в СССР вывешивали траурные флаги, когда умер президент США. Даже из специалистов об этом мало кто знал. Но на выставке есть постановление Совета народных комиссаров номер 756 от 13 апреля 1945 года, предписывающее объявить траур 14 и 15 апреля. Есть кадры кинохроники: по Москве едет оператор и снимает здания, на которых флаги с траурными лентами.

На выставке "Сталин - Черчилль - Рузвельт" покажут уникальные экспонаты
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