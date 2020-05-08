Зась поздравил руководителей стран ОДКБ с юбилеем Победы

На особое значение вклада Организации Договора о коллективной безопасности в противодействие искажению исторической правды о минувшей войне указал генеральный секретарь этой международной организации Станислав Зась. Об этом говорится в приветствии главам государств и правительств стран, входящих в ОДКБ, которое он направил в связи с 75-летием Великой Победы в ВОВ, сообщил его пресс-секретарь.

"В памяти граждан государств - членов ОДКБ навсегда останутся те, кто не вернулся с полей сражений, защищал и отстоял свободу и независимость своей Родины, - уверен генсек ОДКБ. - Мы отдаем дань благодарности ныне здравствующим ветеранам и считаем своим священным долгом чтить память о Великой Победе".

9 мая, подчеркнул Зась, дорог всем как символ доблести защитников Отечества, их сплоченности и силы народного духа. "Мы гордимся нашими отцами и дедами, избавившими мир от нацизма, и бережно храним память об их подвиге. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях, и о тех, кто своим героическим трудом ковал Победу в тылу", - говорится в послании.

В то же время майские торжества в этом году, констатировал Зась, происходят в обстановке, когда человечество столкнулось с коронавирусной пандемией и усиливающимися попытками подорвать основы мироустройства, заложенного 75 лет назад государствами-победителями для избавления грядущих поколений от бедствий войны.

"В этих условиях особое значение приобретает наращивание вклада ОДКБ в противодействие искажению исторической правды о Второй мировой войне и навязыванию подмены международного права некими устанавливаемыми явочным порядком правилами международного общения", - говорится в приветствии.

Генеральный секретарь отметил, что верные исторической памяти народы и государства, объединенные в ОДКБ, предпринимают неустанные усилия по сохранению мира и стабильности, противодействию проискам тех, кто в своих эгоистичных интересах пытается подменить общепризнанные нормы и принципы международного права собственными правилами игры, разрушить поддерживающую мир договорно-правовую основу.

"Уверен, что совместные действия наших народов и государств - членов ОДКБ позволят блокировать опасные тенденции в международной обстановке, укрепить общую безопасность, внести весомый вклад в сохранение мира и укрепление международной безопасности", - резюмировал генсек организации.

Поздравления с 75-летием Великой Победы Станислав Зась направил также министрам иностранных дел, главам оборонных ведомств и секретарям советов безопасности государств - членов ОДКБ.