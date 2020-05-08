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08.05.2020 10:21
Рубрика: Происшествия

Живущих не по месту прописки россиян призвали носить документы на квартиру

Текст: Владислав Куликов
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ

Судебно-экспертная палата России подготовила рекомендации для россиян, которые вышли из дома при режиме самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, тем, кто живет не по месту прописки, посоветовали носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости. Это поможет человеку доказать, что он действительно находится рядом с домом, хотя прописан на какой-то другой улице или даже другом городе.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Россиянам лучше быть готовыми предъявлять сотрудникам полиции или Росгвардии договор купли-продажи или найма недвижимости в случае, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации. Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание. Но во избежание возможных проверок данный документ необходимо взять с собой", - говорится сообщении пресс-службы СЭП.

Авторы памятки также составили перечень документов, необходимых при выходе на улицу, дали рекомендации, как правильно вести себя в конфликтной ситуации с представителями полиции или Росгвардии, а также объяснили, как обезопасить себя и близких от мошенников.

"При режиме повышенной готовности гражданин РФ обязан носить с собой документ, подтверждающий личность, и предъявлять его по требованию уполномоченных должностных лиц, - говорится в рекомендациях. - Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением. У сотрудников полиции имеется право принудительной доставки гражданина в территориальное отделение полиции для выяснения личности".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Кроме того, там напомнили гражданам, что до настоящего времени ни один нормативно-правовой акт, касающийся введения режима повышенной готовности и затрагивающий конституционные права граждан и организаций, не признан судом незаконным. Так, законных оснований для несоблюдения режима повышенной готовности в различных субъектах РФ не имеется.

"Ссылки некоторых правовых блогеров, так называемых коронавирусных диссидентов, на антиконституционность принятых мер, не выдерживают критики", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

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