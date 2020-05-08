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Рубрика: Культура

Звезды спорта, кино и телевидения прочли стихи о войне

Благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце" до Дню Победы выпустил видео, в котором звезды российского кино и спорта, писатели и музыканты прочли стихи о войне. Как уточнили в aif.ru, в записи приняли участие певец Александр Маршал и писательница Марина Степнова,телеведущая Тутта Ларсен и генеральный директор ИД "Аргументы и факты" Руслан Новиков, радиоведущая американской русскоязычной станции Юлия Гениуш и оперный тенор Дмитрий Галихин, солистка группы "Тутси" Леся Ярославская, тренер-реабилитолог и актер Антон Возьмищев и футболист Алексей Зуев.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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"К 9 Мая мы попросили друзей нашего и не только нашего фондов представить, что их могло бы не быть, - рассказала об акции  директор по развитию фонда "АиФ. Доброе сердце" Полина Иванушкина. - Как любого из нас, если бы наши деды и прадеды не постояли тогда за жизнь. Нам повезло: мы здесь. И теперь наша очередь стоять за нее. Потому что мы с вами живые. Ценящие каждую отпущенную минуту. Чувствующие друг друга открытым сердцем. Человек слишком хрупко устроен, и даже в мирное время под откос в одночасье может пойти все. И тогда нужен тот, кто постоит за тебя... Живой до краю. Делать это можно по-разному. Каждый выбирает для себя. Человека, способ или фонд".

"Проект - наше спасибо тем, кто отстоял в войну нашу возможность появиться на свет, - подчеркнул генеральный директор издательского дома и глава попечительского совета БФ "АиФ. Доброе сердце" Руслан Новиков . - Призыв праздновать жизнь в каждом ее миге. И поддерживать тех, чьи судьбы под угрозой сейчас: подопечных благотворительных фондов, которым в этом победном, надеемся, над коронавирусом мае особенно нужна наша защита".

Культура Кино и ТВ Культура Музыка 75 лет Великой Победы РГ-Видео

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