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09.05.2020 09:27
Рубрика: Власть
Проект: День Победы

Более 50 кораблей ВМФ встречают День Победы в дальних походах

Текст: Юрий Гаврилов
Более полусотни боевых кораблей и судов обеспечения Военно-Морского флота России встречают 75-летие Великой Победы в дальних походах. Их экипажи сейчас выполняют задачи в различных районах Мирового океана.
Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Накануне моряков поздравил главком ВМФ Николай Евменов. В своем обращении адмирал напомнил, что военный флот внес весомый вклад в приближение Великой Победы. "За годы войны моряками уничтожено около 2 500 кораблей и судов противника, обеспечена перевозка по водным путям более 10 000 000 человек и 100 000 000 тонн грузов", - говорится в поздравлении.

Фото: Фотохроника ТАСС
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Высокую оценку действиям флотских экипажей дал Верховный главнокомандующий в приказе по войскам Красной Армии и Военно-морскому флоту от 22 июня 1945 года. Там подчеркивалось: "На Балтийском, Черном и Баренцевом морях, на Волге, Дунае и Днепре советские моряки за четыре года войны вписали новые страницы в книгу русской морской славы. Флот до конца выполнил свой долг перед Советской Родиной".

Николай Евменов в своем поздравлении отметил, что экипажи кораблей и подлодок ВМФ России за год выполнили свыше ста походов и боевых служб. "Военно-морской флот возобновил кругосветные походы отрядов боевых кораблей, активизировал океанографические исследования Мирового океана", - говорится в поздравлении главкома. Он также подчеркнул, что сейчас ведется серийное строительство надводных кораблей и подводных лодок новых поколений.

Бессмертный полк-2020. Онлайн-трансляция
Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот 75 лет Великой Победы

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