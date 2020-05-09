Более 50 кораблей ВМФ встречают День Победы в дальних походах

Накануне моряков поздравил главком ВМФ Николай Евменов. В своем обращении адмирал напомнил, что военный флот внес весомый вклад в приближение Великой Победы. "За годы войны моряками уничтожено около 2 500 кораблей и судов противника, обеспечена перевозка по водным путям более 10 000 000 человек и 100 000 000 тонн грузов", - говорится в поздравлении.

Высокую оценку действиям флотских экипажей дал Верховный главнокомандующий в приказе по войскам Красной Армии и Военно-морскому флоту от 22 июня 1945 года. Там подчеркивалось: "На Балтийском, Черном и Баренцевом морях, на Волге, Дунае и Днепре советские моряки за четыре года войны вписали новые страницы в книгу русской морской славы. Флот до конца выполнил свой долг перед Советской Родиной".

Николай Евменов в своем поздравлении отметил, что экипажи кораблей и подлодок ВМФ России за год выполнили свыше ста походов и боевых служб. "Военно-морской флот возобновил кругосветные походы отрядов боевых кораблей, активизировал океанографические исследования Мирового океана", - говорится в поздравлении главкома. Он также подчеркнул, что сейчас ведется серийное строительство надводных кораблей и подводных лодок новых поколений.