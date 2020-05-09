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09.05.2020 08:35
Рубрика: В мире

Борис Джонсон намерен сажать каждого прибывающего в Британию на карантин

Добро пожаловать на карантин
Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Ожидается, что эта драконовская мера будет объявлена британским премьер-министром в воскресенье, когда ревизии подвергнут уже пройденный страной период карантина и когда будет верстаться сценарий дальнейших действий.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Потерпев сокрушительное фиаско в попытке обуздать свирепствующую эпидемию, cегодня рукводство страны пытается поставить барьер проникновению коронавируса на Альбион. Как именно это будет претворено в жизнь? А вот как. Начиная с конца мая, как своим гражданам, так и чужим, прибывающим в Британию воздушным, железнодорожным или морским путем, надлежит строжайшим образом самоизолироваться на две недели - и соблюдать этот карантин жестко и неуклонно. Не коснется эта мера лишь транзитных пассажиров пребывающих из-за рубежа.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
Как Великобритания будет выходить из карантина

В сценарий этого плана входит следующее: в аэропорту Хитроу будут измерять температуру у каждого прибывающего. Возможно, что сделать это будет несложно, так как в последнее время в Британию въезжают ежедневно менее десяти тысяч пассажиров. До эпидемии COVID-19 на Альбион прибывали ежедневно примерно 300 тысяч. Большинство пассажиров прилетали через аэропорт Хитроу. Немалая часть входила в ворота Соединенного Королевства через столичные аэропорты Стэнстеда, Лутона и Манчестера.

Но эти времена приказали долго жить. Сегодня поезда Евростар, идущие из Брюсселя и Парижа на лондонский вокзал Сент Панкрас, доставляют в британскую столицу всего лишь несколько десятков человек. Несколько сотен зарубежных туристов и собственных граждан прибывают в британские порты на паромах. Отныне всем им "присудили" самоизоляцию.

Каким образом это будет работать? А вот каким. Путешественников будут встречать так, как если бы они имели симптомы коронавируса. То бишь, презумпция невиновности отменяется. Всем пришлым нужно будет заполнить анкету, указав персональные данные, включая номер паспорта, а также указать, по какому адресу они собираются самоизолироваться, оставив властям контактный номер телефона. В дополнение к этому пассажирам будет дано предупреждение оставаться дома и не покидать место своей самоизоляции, а также не контактировать с другими людьми. Если через две недели у них не объявятся симптомы коронавируса, самоизолянтам позволят выйти на свободу.

Тем, кто не имеет места жительства в Соединенном Королевстве, будет предписано расположиться в отелях за свой счет - хотя ожидается, что лишь немногие попадут в эту категорию. Необходимо приготовиться и к тому, что к самоизолированному нагрянут с проверкой инспекторы - они появятся внезапно по указанному в анкете адресу. Если же никого не обнаружится по адресу самоизолянта - нарушителя отыщут и отправят в суд.

Фото: EPA-EFE/NEIL HALL
Глава правительства Великобритании пренебрегает правилами карантина

С учетом вышеприведенных ужасов довольно трудно представить, что кто-либо будучи в здравом уме отважится нынче на поездку в Британию. Поэтому можно с изрядной долей уверенности предположить, что большинство запланированных поездок на Альбион будут отменены. Имея на горизонте столь мрачную перспективу, большинство британских авиалиний, включая British Airways, easyJet и Ryanair, сегодня прогнозируют, что драконовские меры самоизоляции авиапассажиров приведут их на грань банкротства. Исполнительный директор компании IAG Уилли Уолш сказал: "Если будет принят двух недельный карантин, я не думаю, что мы продолжим полеты. Разве что сможем летать крайне редко..."

А можно ли обойтись без всей этой дорогостоящей карантинной канители? Можно, если пойти, например, по пути австрийских властей. Прилетающие сегодня в аэропорт Вены пассажиры смогут обойтись без карантина, если посетят медицинский центр рядом с терминалом аэропорта и пройдут тест на коронавирус. За эту процедуру они заплатят 190 евро (166 фунтов стерлингов) и через три часа получат результат. После этого им вручат пропуск "выходите из тюрьмы на свободу" - и путешественникам не потребуется никакая изоляция.

Компания Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов пошла другим путем: она тестирует сегодня пассажиров перед посадкой в самолет. Время получения результата занимает всего 10 минут. При этом, если у пассажира обнаруживается коронавирус, ему отказывают в регистрации и возвращают деньги за билет: простенько - и со вкусом...

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19

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