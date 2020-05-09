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09.05.2020 11:00
Рубрика: Спорт
Проект: День Победы

Черчесов поздравил ветеранов с Днем Победы

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил ветеранов с Днем Победы.
Фото: Абдулкадер Хадж / РИА Новости Фото: Абдулкадер Хадж / РИА Новости
Фото: Абдулкадер Хадж / РИА Новости

Видеопоздравление наставника российской команды было опубликовано на странице сборной России в Twitter.

Фото: vesti.ru
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"Дорогие россияне, поздравляю вас с праздником 9 мая. Этот день свят для нас. Особенно поздравляю ветеранов войны, которые прошли войну с честью и достоинством, и выиграли ее. Понятно, что в настоящее время невозможно осуществить парад, которого они достойны. Но, как сказал наш президент, это будет выполнено в лучших наших традициях, тем более это юбилей победы над фашизмом. Поэтому мои сердечные поздравления", - сказал Черчесов.

Главный тренер сборной России заявил, что уверен в том, что все мы справимся с пандемией коронавируса. Он также призвал россиян потерпеть еще немного и соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается людей старшего поколения.

"И футбол скоро будет у нас на телеэкранах. Поэтому, давайте потерпим", - сказал Черчесов.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу 75 лет Великой Победы

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