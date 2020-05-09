Черчесов поздравил ветеранов с Днем Победы

Видеопоздравление наставника российской команды было опубликовано на странице сборной России в Twitter.
"Дорогие россияне, поздравляю вас с праздником 9 мая. Этот день свят для нас. Особенно поздравляю ветеранов войны, которые прошли войну с честью и достоинством, и выиграли ее. Понятно, что в настоящее время невозможно осуществить парад, которого они достойны. Но, как сказал наш президент, это будет выполнено в лучших наших традициях, тем более это юбилей победы над фашизмом. Поэтому мои сердечные поздравления", - сказал Черчесов.
Главный тренер сборной России заявил, что уверен в том, что все мы справимся с пандемией коронавируса. Он также призвал россиян потерпеть еще немного и соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается людей старшего поколения.
"И футбол скоро будет у нас на телеэкранах. Поэтому, давайте потерпим", - сказал Черчесов.
9 мая – великий праздник. И благодарность всем, кто защищал Родину, навсегда в наших сердцах. От сборной России с юбилеем Победы поздравляет Станислав Черчесов.#ДеньПобеды #75летпобеде #ВОВ pic.twitter.com/RnXZsMzjBw— Сборная России (@TeamRussia) May 9, 2020