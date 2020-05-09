Число заболевших коронавирусом COVID-19 в мире превысило 4 млн человек

Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило четыре миллиона человек. В ночь на 9 мая зафиксировано 4 015 107 случаев заболевания смертельной инфекцией, а умерло 276 268 человек.

По данным портала worldometer, в лидерах по количеству инфицируемых находятся США, где выявлено свыше 1,3 миллиона больных COVID-19.

В пятерку лидеров вошли: Испания - 260 тысяч человек, Италия - 217 тысяч, Великобритания - 211 тысяч и Россия - 198 тысяч человек.

Среди российских регионов лидирует Москва, затем идут Подмосковье и Санкт-Петербург.