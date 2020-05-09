Что будет с ценами на авиабилеты после карантина

Обвалившийся спрос на авиаперелеты привел, как ни странно, к повышению их стоимости. В будущем дешевых авиабилетов также больше не будет, считают эксперты "РГ".

"Скорее всего, дешевые билеты уйдут в прошлое. Недорогие перелеты предлагали лоукостеры, которые работали на грани рентабельности, но получали прибыль за счет большого пассажиропотока. Если пассажиропоток низкий, то лоукостерам работать нет никакого смысла", - считает замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. На среднюю стоимость авиабилетов также оказывали влияние распродажи, различные акции, которые в условиях снижения спроса утратили значение.

В результате, по данным сервиса Туту.ру, в мае этого года по сравнению с маем прошлого года средние цены на авиабилеты уже выросли на 25%. "Сегодня авиакомпании столкнулись с масштабным кризисом, и повышение цен связано и с необходимостью компенсировать свои потери, и со снизившейся заполняемостью самолетов", - пояснила аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

Когда ограничения будут отменены, спрос начнет восстанавливаться, но авиакомпании не станут бороться за пассажиров и снижать цены, считают эксперты.

Такая ситуация продлится минимум год. А в дальнейшем все будет зависеть от рынка авиаперевозок. Если пассажиров будет мало, смысла бороться за них не будет, говорит Квон. Тогда менее болезненным для авиакомпаний станет повышение цен, считает он.

Однако повлиять на цены может субсидирование перевозок по отдельным направлениям. "Если объем таких субсидий будет расширен, то это может способствовать сдерживанию роста цен или даже снижению цен на перелеты внутри страны", - заметила Чуркина.