COVID-19 прорвал антивирусную защиту в Южной Корее

В Южной Корее произошло то, чего так опасались власти и врачи, ослабляя карантинные меры. На прошлых выходных один из зараженных коронавирусом, который не подозревал о наличии у себя инфекции, побывал в нескольких столичных клубах, заразив большое количество посетителей. Пошла вторая волна заражений, COVID-19 подтвержден уже у 40 человек, и есть все основания полагать, что количество это продолжит расти. Власти принимают экстренные меры, стараясь локализовать очаг вспышки коронавируса.

Южную Корею постоянно приводят в пример другим странам, когда рассказывают о том, как следует реагировать на коронавирус и добиваться перелома в ситуации. Эти успехи, стабильное незначительное число новых зараженных, заметное улучшение общей ситуации, а также желание поскорее вернуться к нормальной жизни и позволило властям несколько рискнуть, введя послабление в отношении некоторых мер по борьбе с инфекцией. С определенным волнением корейские власти и медики ожидали "золотой недели", когда с конца апреля до 5 мая была череда праздников и многие корейцы решили либо поехать куда-то или как следует отдохнуть, немного подустав от карантинных мер.

К сожалению, COVID-19 все-таки сумел прорвать антивирусную защиту Южной Кореи, подтвердив слова чиновников, что "расслабляться еще рано".

Новый очаг распространения возник в одном из известных своими клубами и ресторанами, а также прочими увеселительными заведениями районе Сеула Итхэвоне. В ночь с 1 на 2 мая 29-летний кореец, проживающий в Ёнине (город недалеко от столицы), посетил четыре клуба и один бар, а вечером 2 мая у него появились признаки коронавируса. Согласно рекомендациям, он провел дома несколько дней, но симптомы не исчезли и в ходе проведенного теста у него было подтверждено инфицирование коронавирусом.

Эта новость заставила службы, отвечающие за борьбу с коронавирусом, а также власти полностью мобилизоваться. Тесты, проведенные среди тех, с кем контактировал заболевший, подтвердила худшие предположения. Он заразил большое количество людей, пошла вторая волна заражений, захватив родных, близких и знакомых тех, кто побывал в тех барах. В настоящий момент подтверждено инфицирование COVID-19 уже около 40 человек, в первую очередь это посетители тех клубов и бара на Итхэвоне, некоторые коллеги по работе, члены семей. Среди зараженных есть минимум три иностранца, два офицера Вооруженных сил Кореи.

Власти теперь предпринимают экстренные меры, пытаясь локализовать появившийся очаг коронавируса. Уже установлено, что в ночь с 1 на 2 мая в указанных клубах и баре побывало в общей сложности более полутора тысяч человек и работало более 80 сотрудников. Всех из собираются вычислить и проверить. Проблема в том, что заведения, где побывал 29-летний кореец, являются гей-клубами и далеко не все хотят афишировать факт своего пребывания там.

Руководство одного из клубов уже распространило заявление, в котором предупредило, что предоставит всю имеющуюся о посетителях информацию с тем, чтобы провести тесты на COVID-19. Власти изучают также данные с камер наблюдения, информацию об использовании кредитных карточек, чтобы точно определить посетителей. В самих клубах и прочих местах, где побывал зараженный, проводится дезинфекция.

Проблема однако в том, что до своего похода по клубам кореец достаточно много путешествовал в предыдущие дни, посетив не менее 23 ресторанов, кафе и иных мест. Список заведений, где он был, уже обнародован и всех, кто побывал там, просят оставаться дома, а при наличии симптомов коронавируса сдать тесты.

Компания, где работал зараженный, уже закрыта, там проводится дезинфекция. Руководство фирмы, где трудятся 1500 сотрудников, заявило, что все сдадут тесты на коронавирус, а расходы оплатит компания. Уже один из коллег зараженного получил результаты теста на COVID-19 с отметкой "положительно", что означает инфицирование.

Профильные службы, а также главы основных административных субъектов провели экстренное совещание, по итогам которого было издан административный указ с "настоятельной рекомендацией развлекательным заведениям воздержаться от возобновления работы". По сути это приравнивается к запрету на деятельность.

Эксперты же отмечают, что только решительные меры могут спасти страну от повторения масштабной вспышки коронавируса, а потому власти не намерены успокаиваться, пока не вычислят и проверят абсолютно всех, кто оказался в группе риска.

Медики же высказывают опасения, что 29-летний кореец, который и спровоцировал вспышку, может быть "суперраспространителем". Так называют тех, от кого вирус передается другим гораздо легче, а потому они заражают гораздо больше людей. В одном месте он пробыл лишь 15 минут, но этого хватило, чтобы там появились зараженные. Общее число инфицированных также уже солидное, что говорит в пользу версии о "суперраспространителе".

Сам кореец сообщил врачам, что он не подозревал о коронавирусе, у него до 2 мая не было никаких симптомов и чувствовал он себя хорошо. Загадкой также остается и то, как он сам заразился. Врачи не смогли найти среди тех, с кем он ранее общался, возможных носителей инфекции. Это еще больше беспокоит экспертов, так как выходит, что COVID-19 может быть там, где о нем не подозревают, и продолжит распространяться по Южной Корее.