Эхо войны: в Росстате назвали цену Великой Победы

Потребовались десятилетия, чтобы установить точное количество погибших и назвать цифры ущерба, нанесенного экономике страны в ходе Великой Отечественной войны. Глава Росстата Павел Малков рассказал о главных цифрах войны.

Великая Отечественная война унесла 26,6 млн человеческих жизней. Так, потери действующей армии составили 8,6 млн человек.

Более 2 млн советских солдат погибли при освобождении Польши, еще миллион - в Чехословакии и Венгрии, более 300 тысяч - при взятии Берлина.

Почти 14 млн граждан погибли на оккупированных территориях, а жизни еще четырех миллионов мирного населения оборвались в результате бомбежек и голода.

В войне погибли 20 млн мужчин и 6,5 млн женщин. В результате нарушился не только демографический баланс, но в 3 раза упала рождаемость, что стало первопричиной масштабного демографического кризиса.

В начале 1960-х годов немногочисленное поколение "детей войны" вступило во взрослую жизнь. Но к этому времени урбанизация привела к смене взглядов на семью, и молодежь не спешила становиться родителями, то есть вырос возраст рождения первого ребенка, а в массовом сознании сформировалась новая модель семьи, в которой воспитывается не более двух детей.

Материальные потери во время Великой Отечественной войны составили треть всего богатства страны. "Для сравнения, богатство Франции за годы войны уменьшилось на 1,5%, а Великобритании на 1%", - сказал Павел Малков. В СССР было уничтожено более 1700 городов и поселков, 70 тысяч сел и деревень, разрушено 40 тысяч больниц и других лечебных учреждений, 84 тысячи школ, техникумов, вузов, научно-исследовательских институтов. Пришли в негодность почти 32 тысячи промышленных предприятий, 65 тысяч км железнодорожных путей и более 4 тысяч железнодорожных станций. Как минимум 25 млн человек лишились жилья.

В 1941 году были оккупированы наиболее экономически развитые территории страны, что стало причиной повсеместного введения продовольственных карточек. Так, в 1942 году по карточкам хлеб получали почти 62 млн человек, а в 1945-м - более 80 млн человек, то есть почти все население страны. Карточную систему отменили только в 1947 году. Больше всего хлеба полагалось рабочим на военных заводах, а также предприятиях металлургической и химической промышленности - 800 граммов в день. Рабочим горячих и вредных цехов выделялось в месяц 4,5 кг мяса и рыбы, до 3 кг круп и макаронных изделий, а служащим - 1200 кг мяса и рыбы и 800 граммов круп и макаронных изделий. В блокадном Ленинграде эти нормы были в разы меньше.

И в этих условиях быстро росло военное производство. Так, за первые 6 месяцев 1941 года в стране произвели 4800 танков и самоходных артиллерийских установок, а уже в следующем году их было выпущено больше 24 тысяч, несмотря на эвакуацию предприятий. Всего за годы войны было произведено 102 тысячи танков и самоходок. При этом стоимость Т-34 снизилась вдвое с 269 тысяч рублей в начале войны до 135 тысяч к 1945 году, а автомата ППШ - с 500 до 148 рублей. Выпуск пистолетов и пулеметов вырос с 90 тысяч штук в 1941 году до 2 млн в 1944-м.

На заводах и фабриках ушедших на фронт мужчин заменили женщины. В декабре 1942 года женщины составили более 50% от численности рабочих на авиационных предприятиях. Такая же ситуация была в сельском хозяйстве, где половина трактористов и комбайнеров были женщины. Кадровая проблема в тылу решалась, в том числе, за счет продления рабочего времени до 10-11 часов, а также привлечения к работе подростков и пенсионеров.

В годы войны в 6-7 раз сократилось производство продуктов питания и товаров народного потребления: обуви, текстиля, швейных изделий. К довоенным объемам потребительских товаров страна вернулась только к 1953 году.

С 1944 года наряду с магазинами нормированной торговли стали открываться магазины коммерческой торговли, где товары можно было приобретать без карточек, но стоили они в разы дороже. Например, в 1944-м 1 кг сливочного масла в магазине нормированной торговли, согласно данным Росстата, стоил 25 рублей, а в коммерческом - 750 рублей. При этом среднемесячная зарплата рабочих и служащих в 1945 году составляла 43 рубля 90 копеек, к 1955 она выросла до 71 рубля 80 копеек.

В Росстате также напомнили о послевоенном восстановлении экономики. В кратчайшие сроки страна вышла не только на довоенные экономические показатели, но даже их превысила. Так, к 1950 году валовая продукция промышленности в 1,5 раза превзошла показатели военной промышленности, а к 1955 году этот показатель вырос в 3 раза.