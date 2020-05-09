"Есть в этом что-то от Бессмертного полка" - создатели "Ржева" о съемках и прошедшей премьере на ТВ

В пятницу 8 мая в канун 75-й годовщины Победы, на канале "Россия" прошел первый телевизионный показ патриотического фильма "Ржев", премьера которого состоялась в декабре 2019 года.

Действие картины укладывается в одни сутки: но этого достаточно, чтобы показать и ожесточенные бои, и личные истории героев драмы. Ведь война связала вместе судьбы совершенно разных людей. Но всех их объединяют простые человеческие чувства - любовь к родине, страх, ответственность за себя и за товарищей, оказавшихся рядом в тяжелую минуту.

Перед большой премьерой на телевидении наша редакция пообщалась с режиссером военной драмы "Ржев" Игорем Копыловым и продюсером картины Сергеем Щегловым.

Все мы ждем выхода фильма "Ржев" на канале "Россия" 8 мая. Какие чувства вы испытываете перед телевизионной премьерой накануне такой даты - 75-летия Дня Победы?

И.К.: Фильм увидят много людей - так сложилось, что из-за пандемии многие проведут этот праздник дома. Для меня и для всей съемочной группы большая честь быть показанными в юбилей на крупнейшем канале страны. Мы сделали свой маленький вклад в большое дело сохранения памяти и горды проделанной работой.

Фильм "Ржев" вышел в прокат в конце прошлого года. Была ли его премьера посвящена годовщине Победы?

С.Щ.: Да, он был приурочен к 75-летию, просто мы его показали раньше нашему зрителю. Мы были первыми и решили открыть, что называется, эстафету фильмов про Великую Отечественную войну. Но, к сожалению, коронавирус внес свои коррективы и, наверное, немногие смогли сделать премьеру к 75-летию. Мы одни из них.

Что вдохновляло съемочную команду во время создания киноленты именно об этом периоде войны, о Ржевской битве?

Кадр из к/ф "Ржев". Фото: Скриншот www.youtube.com

С.Щ.: Нерассказанные истории, часто умалчиваемые со времен Сталина. Хотя стратегически Ржев не представлял ценности, это было отвлечение сил немцев, на Ржевских просторах погибло больше миллиона бойцов. В этом году открывается памятник подо Ржевом, наши власти тоже понимают, что это страшная трагедия, о которой ничего нигде не рассказано. Хотелось молодому поколению и взрослым показать, как люди вставали на защиту и погибали.

Как известно, инициатором съемок патриотического фильма стал петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Общались ли вы лично, бывал ли он на съемочной площадке?

И.К.: На съемочной площадке из-за своего загруженного графика Евгений Викторович не был. Однако до начала процесса мы с ним общались и говорили о моментах, которые будут отличать сюжет фильма от повести Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью". Здесь наши взгляды совпали, поэтому дальше нам с командой оставалось только творить.

С.Щ.: Так совпало, что и мы рассматривали идею такого фильма, и Евгений Викторович нам ее предложил. Мы написали сценарий, он активно не участвовал, но, тем не менее, давал ценные рекомендации. Евгений Викторович тоже человек неравнодушный к истории Великой Отечественной войны, патриот нашей страны. Он выделил средства, чтобы была возможность рассказать данную историю. Это дорогого стоит. Есть люди, которые говорят о войне, о патриотизме, но ничего не делают. Этот человек мало говорит, но много делает.

Какие впечатления в целом остались от съемок? Из-за сложных погодных условий процесс был не легким?

С.Щ.: Производство фильма, безусловно, оцениваю на отлично. Мы снимали его зимой в лютые морозы, испытав невзгоды, с которыми столкнулись наши прадеды и деды во время войны.

И.К.: Сама история не простая - это история одних суток, на съемки которой у нас было 40 съемочных дней. Это бесценный опыт: все артисты на себе испытали, как это - по многу часов лежать в траншее в сильный мороз и не жаловаться.

В качестве завершающего слова, я бы хотел сказать спасибо от лица продюсеров, актеров и съемочной группы всем причастным к Великой Победе, а также поздравить нас всех с тем, что мы продолжаем жить. Эти раны еще не затянулись - большая благодарность ветеранам за их бессмертный Подвиг!