Где выгодно добывать нефть при ценах ниже 30 долларов за баррель

Падение цен на "черное золото" ниже 30 долларов за баррель вызвало множество дискуссий о том, где теперь стало невыгодно добывать нефть и кто уйдет с рынка. Как ни парадоксально, не уйдет никто, хотя добыча кое-где может упасть.

Начнем с нашей страны. Добыча нефти в России отнюдь не дешевая, в первую очередь, из-за достаточно высокой фискальной нагрузки. По данным Росстата за 2019 год, средняя себестоимость тонны нефти, произведенной в России, составляет 230,6 доллара, что равно 31,45 доллара за баррель.

Самое популярное сейчас исследование о себестоимости добычи, сделанное в прошлом году IHS Markit для компании Saudi Aramco, дает немного более высокие цифры для России, но только потому, что в их расчетах учитывались все налоги и акцизы, а также обязательные 10% прибыли. С учетом этих дополнений официальная статистика Росстата и результаты исследования IHS Markit вполне сопоставимы. По версии IHS, безубыточность добычи нефти в России для сухопутных проектов составляет 42 доллара за баррель, а для морских - 44 доллара за баррель.

Столь высокие цифры - совсем не повод рвать на себе волосы и заявлять, что при нынешних котировках барреля вся добыча нефти в России убыточна. Во-первых, это - средняя температура по больнице. Более половины производства "черного золота" в России попадает под различные льготы и налоговые преференции, в результате чего затраты могут сокращаться более чем в два раза.

Во-вторых, при расчетах за основу брались запускаемые месторождения, которые должны окупить первоначальные капитальные затраты в течение 10 лет до 2030 года. Крупнейшие же нефтяные месторождения в России были введены в разработку достаточно давно и уже успели окупить средства на их освоение. Поэтому даже с учетом необходимости новых инвестиций для поддержания добычи, действующее сейчас производство нефти в нашей стране в целом значительно дешевле, чем указано в исследовании IHS. Без учета новых вложений и налогов себестоимость добычи на большой части действующих месторождений в России оценивается в сумму около 10 долларов за баррель.

Сказанное совсем не отменяет, что себестоимость добычи в России с каждым годом растет из-за того, что в работу принимаются все более сложные запасы. Яркий показатель, что к середине 2019 года под льготы попадало почти 58% месторождений. По расчетам Минфина, к 2024 году их доля увеличится до 67,5%.

Теперь перейдем к конкурентам. Самая низкая себестоимость добычи нефти на Ближнем Востоке, в странах Персидского залива, - менее 20 долларов за баррель. На действующих месторождениях Саудовской Аравии безубыточное производство возможно при ценах ниже 10 долларов за баррель, на новых - 17 долларов за баррель. Именно благодаря такой низкой стоимости добычи нефтяное королевство в период между двумя сделками ОПЕК+ раздавала направо и налево громадные скидки на свое "черное золото". При этом зависимость бюджета Саудовской Аравии от нефтяной отрасли почти 70%, поэтому низкие цены на сырье для королевства весьма болезненны, несмотря на уровень себестоимости производства.

Отдельный разговор о крупнейшем производителе нефти - США. По расчетам IHS Markit, новые морские проекты в Мексиканском заливе безубыточны при 40 долларах за баррель, а сланцевые - при 49 долларах. Здесь, как и в случае с Россией, много нюансов. Себестоимость добычи на многих уже действующих морских проектах США оценивается в 20-25 долларов за баррель.

А по поводу себестоимости добычи сланцевой нефти утверждать и вовсе что-то сложно. Считалось, что новые технологии добычи опустили ее до 30 долларов за баррель. Но последние события, когда после падения цен ниже 40 долларов за баррель производство нефти в США в марте-апреле сократилось естественным образом на 1,2 млн баррелей в сутки, позволяет предположить, что безубыточная сланцевая добыча начинается при ценах около 40 долларов за баррель. Впрочем, учитывая весьма активную государственную поддержку нефтяной отрасли, а также приход в сланцевую индустрию гигантских транснациональных корпораций (ExxonMobile, Royal Dutch Shell, Chevron и других), вероятнее всего при сегодняшних ценах на нефть сворачивают производство самые мелкие игроки. Крупнейшие компании смогут пережить какой-то период низких цен. Также в плюс им работает то, что нарастить сланцевую добычу можно в достаточно короткие сроки.