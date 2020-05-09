Генсек ООН напомнил миру об уроках 1945 года

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить уроки 1945 года. В своем обращении он напомнил о людских страданиях и ужасах нацизма, о необходимости отдать дань памяти миллионам солдат, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны.

"Понимание особой важности международной солидарности и общечеловеческих ценностей привело к созданию ООН, главной задачей которой является избавление грядущих поколений от бедствий войны", - со ссылкой на Гутерреша пишет РИА Новости.

Генсек ООН отметил, что и сегодня наш мир проходит непростое испытание в борьбе с коронавирусом. И потому сейчас особенно важно вспомнить уроки истории, объединить усилия в поисках лекарства от болезни, а главное - в построении будущего, в котором процветают "мир, безопасность и достоинство для всех".