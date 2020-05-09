Глава МИД Бразилии поставил в один ряд фашизм, нацизм и коммунизм

Министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужо в своем выступлении на онлайн заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном теме "75 лет после окончания Второй мировой войны на европейской земле", в один ряд поставил понятия фашизм, нацизм и коммунизм. Сама же Организация, по его мнению, не должна быть площадкой поиска общего языка между "свободой" и "тоталитаризмом".

"Мы привержены конструктивной работе на международных форумах. Но думаю, мы должны избегать слова "мультилатерализм", говоря о международных или многосторонних организациях. Слова, заканчивающиеся на -изм, обычно означают идеологию: фашизм, нацизм и коммунизм. Давайте не будем делать из "мультилатерализма" идеологию. Противоположностью идеологиям не является другая идеология. Противоположность всем идеологиям - свобода. Мы же не говорим "свободизм". Мы говорим свобода", - заявил глава бразильского внешнеполитического ведомства.

Пандемию коронавируса Араужо назвал величайшим кризисом со времен Второй мировой войны, который может привести к образованию новой тоталитарной системы. Но подчеркнул, что мир и Бразилия не позволят этому случиться.

"Мы не позволим другой форме тоталитаризма возникнуть сейчас, как она возникла после Второй мировой войны (в Восточной Европе - прим. "РГ")", - подчеркнул Араужо.

Глава бразильской дипломатии уверен, что Организация Объединенных Наций, которая три четверти века удерживала мир от большой войны, не должна быть местом поиска компромиссов с теми странами, которые называют тоталитарными: "ООН не должна пытаться найти общий язык между свободой и тоталитаризмом, не говоря уже о том, чтобы тайно продвигать тоталитаризм".

Бразильская дипломатия в настоящее время находится в уникальном положении, в котором она не была даже во времена военной диктатуры. На фоне следования в фарватере США внешняя политика страны мало того, что стала стремительно терять свою самостоятельность, она начала работать в ущерб собственным интересам. Об этом открыто говорят видные государственные деятели, которых сложно заподозрить в идеологической предвзятости.

В пятницу в газете O Estado de São Paulo вышло открытое письмо за авторством бывшего президента Бразилии Фернанду Энрики Кардозу, пяти бывших глав внешнеполитического ведомства страны, экс-министра финансов и окружающей среды.

Они обращают внимание, что внешняя политика страны находится в подчиненном положении у правительства другого государства. В письме оно не называется, однако на фоне регулярных заявлений президента Жаира Болсонаро о тотальном ориентировании своей политики на Соединенные Штаты этого и не нужно.

Бразильская дипломатия начала нарушать принципы самоопределения народов, невмешательства во внутренние дела других государств и защиты прав человека. Авторы напоминают, что все они, как и независимость внешней политики, закреплены в Конституции страны в качестве основополагающих.

За последние полтора года Бразилия смогла рассориться с французскими и немецкими партнерами, бросить своих граждан, проживающих в Венесуэле, выведя все дипломатические представительства с территории соседнего государства, а также ввязаться в интервенционисткую авантюру вокруг него.

В самый разгар кризиса вокруг коронавируса бразильский МИД показал себя не только бесполезным, но и контрпродуктивным, в особенности в поисках на внешних рынках поставщиков медицинской продукции и аппаратуры, столь необходимой для спасения жизней тысяч бразильцев.

"Сектантство необъяснимых нападок на Китай и Всемирную организацию здравоохранения вкупе с неуважением к науке и нечувствительностью к человеческим жизням, демонстрируемыми президентом, сделали правительство объектом международных насмешек и отвращения", - говорится в письме.