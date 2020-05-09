Госдеп США: Нефтяной танкер Safer - зона ответственности хуситов

Государственный департамент США призвал хуситов и специального посланника ООН в Йемене принять совместные меры по созданию техники безопасности на нефтяном танкере Safer. В заявлении госдепартамента подчеркивается, что хуситы будут в одиночку нести ответственность в случае экологической катастрофы на Красном море.

Нефтяной танкер Safer, оставленный пять лет назад на севере Йемена, в мухафазе Ходейда и имеющий более 1 млн баррелей нефти внутри, может взорваться в любой момент. Предупреждения о последствиях для окружающей среды обсуждаются не первый год, но повстанцы-хуситы продолжают мешать команде специалистов поддерживать техническую безопасность судна, принимая его за свой военный трофей. Сам груз судна оценивается в 70 млн евро.

Раннее координатор ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил " Я даже не рискну оценивать в цифрах тот ущерб, который может принести взрыв или разрушение Safer…будет загрязнено все побережье Красного моря и, возможно, часть Ормузского пролива".

В танках Safer находится нефти в четыре раза больше, чем имел танкер Exxon Valdes, потерпевший аварию у берегов Аляски 23 марта 1989 года. Вылившиеся тогда в океан 260 тыс. баррелей нефти покрыли огромную акваторию, примыкающую к проливу Принца Вильгельма. Было загрязнено 2 тысячи километров береговой линии.