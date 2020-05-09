Генсек ООН напомнил о жертвах СССР во имя Победы над нацизмом

"Жертвы, принесенные народом Советского Союза во имя Победы над нацизмом, - не только человеческие, но жертвы во всех смыслах слова - не должны быть забыты никогда", - подчеркнул он.

По словам Гутерриша, памятные мероприятия в этом году напоминают о миллионах погибших и огромной цене, которую заплатили страны за победу. Вторая мировая война была временем невероятных зверств и потери человечности. Война нанесла тяжелый урон многим государствам, включая республики бывшего Советского Союза, на долю которых пришлось наибольшее число жертв. "Это так или иначе коснулось почти каждой семьи", - подчеркнул генсек ООН.

Гутерриш также указал, что посетил мероприятие, посвященное годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц солдатами Красной армии. Такие мероприятия и церемонии чествуют участников тех событий и напоминают всем о том, что произошло.