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09.05.2020 10:26
Рубрика: Общество

Академик РАН объяснил, от чего зависит иммунитет к коронавирусу

Текст: Руслан Мельников

Если организм зараженного коронавирусной инфекцией человека быстро справляется с возбудителем болезни, то иммунный ответ может оказаться недостаточно сильным.

Такое мнение высказал RT директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, академик РАН Армаис Камалов.

Фото: iStock
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Он, в частности, отмечает, что многие иммунологи считают возможным наличие иммунитета к SARS-CoV-2. Но в том случае, если вирус оказывается в организме в небольших концентрациях и иммунная система быстро с ним справляется, может возникнуть ситуация, при которой не вырабатывается достаточно антител. Впрочем, такой же результат может наблюдаться и у пациентов, перенесших тяжелую форму заболевания, но получавших при этом большое количество лекарств.

"У них также может не быть иммунитета, ведь иммунитет - это нечто естественное, получаемое за счет собственных средств организма. А вот у тех, кто борется естественным путем и болеет в среднетяжелой форме, антитела через какое-то время обязательно появятся", - считает эксперт.

При этом он отметил, что в некоторых случаях нужно подавлять аутоиммунную реакцию, чтобы не усугубить состояние больного. Для этого используются иммунодепрессивные препараты.

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