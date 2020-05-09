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09.05.2020 10:53
Рубрика: Экономика

Индустрия красоты разработала санитарные нормы для безопасной работы

Текст: Екатерина Петрова
Компании индустрии красоты разработали перечень санитарных требований, при соблюдении которых работа в период пандемии будет максимально безопасной. Пакет предложений планируется направить в Роспотребнадзор, а также главам регионов, где работа салонов еще не восстановлена. Вопрос требует быстрых решений, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на конференции "Предпринимательство индустрии красоты в условиях ограничительных мер".
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

По решению региональных властей салоны красоты и парикмахерские уже заработали в Пскове, Екатеринбурге, Волгограде, Ульяновске. Клиенты приходят только по записи, а сами мастера в зале работают на безопасном друг от друга расстоянии.

Представители бьюти-индустрии заявляют: длительный простой губителен для отрасли. По словам столичного бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой, в Москве насчитывается 12 тысяч салонов красоты, около 60% из которых могут обанкротиться из-за введенных ограничений в период пандемии.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Роспотребнадзор распространил рекомендации по снятию ограничений

Салоны красоты и парикмахерские просят скорректировать ряд санитарных норм, в частности, пересмотреть требование о приеме клиентов в отдельных кабинетах. Более 60% компаний индустрии работает в формате открытого офиса (openspace), многие арендуют помещения площадью не более 100 квадратных метров, пояснила управляющий партнер федеральной сети маникюра и педикюра "Пальчики" Нина Литвинова. Если требование оставить в прежнем виде, то более половины представителей отрасли не вернутся к прежнему формату работы. Сохранить безопасную дистанцию позволит установка ширм, с помощью которых каждое рабочее пространство будет изолировано.

Представители отрасли также просят выделить субсидии на покупку средств индивидуальной защиты, включая одноразовые маски и перчатки. Это позволит поддержать компании после выхода из кризисной ситуации. К тому же, по словам Литвиновой, стоимость расходов на материалы и средства защиты для сотрудников выросла примерно в 15 раз, что в среднем увеличило сумму обслуживания одного клиента на 147 рублей.

В числе актуальных - вопрос арендных платежей. Как рассказал основатель сети салонов красоты "Моне" Александр Глушков, о нулевой ставке аренды на время удалось договориться с половиной арендодателей, с другой половиной - о скидках или отсрочках. При этом в случае, если договориться не удалось, то салон не может разорвать договор в одностороннем порядке без штрафных санкций. О своем решении нужно сообщить заранее. По словам Глушакова, арендаторы в таком случае остаются в безвыходном положении, особенно, когда речь идет о временной отсрочке по платежам.

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