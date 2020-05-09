Как спасти выпавший на нерабочие дни отпуск

Обидно отправляться в отпуск, когда все и так не работают. Но что делать, если объявленные нерабочие дни пришлись как раз на время, указанное в утвержденном заранее графике. Причем такое совпадение не означает обязанности руководства передвинуть отпуск сотрудника на более подходящее время. Хотя такое право у него и существует.

"График отпусков обязателен для работника и работодателя, - сообщили в Роструде. - Его изменение возможно лишь по соглашению сторон. Если возникает необходимость переноса отпуска, инициатором которого выступает работник, то ему необходимо написать заявление на имя работодателя и согласовать это с непосредственным руководителем".

Однако есть одно исключение. Работник должен быть письменно предупрежден об отпуске за две недели до его начала, ему должны выплатить отпускные. "Если это не было сделано, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником", - рассказала юрист Юлия Холодионова. В условии режима нерабочих дней такие бюрократические накладки вполне могут быть, при желании ими можно воспользоваться.

Однако в выпадении отпуска на период нерабочих дней, оказывается, есть и плюсы.

"Исходя из концепции "самоизоляции", отсутствие работника на рабочем месте приветствуется, - разъяснил руководитель правового департамента аппарата ФНПР - главный правовой инспектор труда ФНПР Юрий Пелешенко. - Поэтому ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть использован работником по назначению в любом случае, при этом оплата календарных дней отпуска выше оплаты "нерабочих дней".

Работодатель не имеет права предписать своим сотрудникам перенести ежегодные оплачиваемые отпуска на нерабочие дни или взять на это время отпуск без сохранения содержания, в этом уверены все эксперты.

"Работодатель не вправе по своей инициативе отправить работника в отпуск без сохранения заработной платы, - добавили в Роструде. - Такой отпуск возможен только по просьбе самих работников по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Чтобы его предоставить, сотрудник должен подать письменное заявление. При этом недопустимо оказывать на работника давление".

То же самое касается и принудительно переноса срока ежегодного оплачиваемого отпуска. Как объяснила Юлия Холодинонова, в случае, если работодатель пойдет на это, он нарушит право работника на отдых, реализованное при формировании графика отпусков.

Единственное, что может сделать своим решением работодатель - ввести режим неполных смен. Такое возможно лишь на предприятии, которое продолжает работать.

"Работодатель в целях сохранения рабочих мест, на условиях и в порядке, предусмотренным частью 5 ст. 74 ТК РФ и ст. 93 ТК РФ, имеет право вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев с оплатой пропорционально отработанному времени", - уточняет Юрий Пелешенко.

Понятно, что бывают ситуации, когда руководители просят подчиненных пойти им навстречу и помочь компании сократить издержки ради совместного светлого будущего. Однако это именно просьба, и стоит ли на нее соглашаться, каждый волен решать сам. Если же работодатель пытается сделать "предложение, от которого нельзя отказаться", это прямой повод обратиться за защитой своих прав в инспекцию труда. Сделать этом можно, в том числе, через сервис "Коронавирус: горячая линия" на портале Онлайнинспекция.рф.