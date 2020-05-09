Как спасти выпавший на нерабочие дни отпуск

Новости

В Китае призывают к наращиванию ядерного потенциала 12:14
Под Петербургом появится проспект 75-летия Победы 12:10
Госдеп США: Нефтяной танкер Safer - зона ответственности хуситов 12:07
В Карелии зафиксировали очаг коронавируса в фельдъегерской службе 12:05
Московский транспорт начал транслировать акцию "Бессмертный полк" 11:53
В Болгарии потребовали отставки главы МИД из-за русофобской декларации 11:47
Российский аппарат "Витязь" опустился на дно Марианской впадины 11:43
Российские военные в Сирии спели "День Победы" на арабском языке 11:40
Румас направил Мишустину поздравительную телеграмму по случаю 75-летия Победы 11:37
Рига чествует героев-освободителей от гитлеровского фашизма 11:20
85% новых выявленных случаев COVID-19 в Москве - люди младше 65 лет 11:16
В Кузбассе умер шестой пациент с COVID-19 11:11
Путин примет участие в смотре марша Президентского полка 11:08
Военные моряки Северного флота поднимут Знамя Победы над Арктикой 11:08
Еще 2520 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:07
Число заболевших коронавирусом COVID-19 в мире превысило 4 млн человек 10:57
COVID-19 прорвал антивирусную защиту в Южной Корее 10:55
В Киргизии в онлайн-шествии "Бессмертного полка" примут участие 7 тыс человек 10:49
Челябинские росгвардейцы прошли парадом под окнами ветеранов 10:47
Обязательные анализы на COVID-19 для сотрудников организаций будут проводить в городских лабораториях 10:40
Видео: Как один ветеран бережет память о тысячах не вернувшихся с войны 10:35
В Кемерове главврача больницы наказали за приказ штрафовать из-за COVID-19 10:30
Академик РАН объяснил, от чего зависит иммунитет к коронавирусу 10:26
"Бессмертный полк" поднялся в небо над Уралом 10:24
Турчак поздравил россиян с 75-летием Победы 10:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Письма войны: полевая почта, секретки и военная цензура
Письма войны: полевая почта, секретки и военная цензура
Хроника первых минут войны
Хроника первых минут войны
09.05.2020 12:00
Рубрика: Экономика

Как спасти выпавший на нерабочие дни отпуск

Текст: Алексей Дуэль
Обидно отправляться в отпуск, когда все и так не работают. Но что делать, если объявленные нерабочие дни пришлись как раз на время, указанное в утвержденном заранее графике. Причем такое совпадение не означает обязанности руководства передвинуть отпуск сотрудника на более подходящее время. Хотя такое право у него и существует.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

"График отпусков обязателен для работника и работодателя, - сообщили в Роструде. - Его изменение возможно лишь по соглашению сторон. Если возникает необходимость переноса отпуска, инициатором которого выступает работник, то ему необходимо написать заявление на имя работодателя и согласовать это с непосредственным руководителем".

Однако есть одно исключение. Работник должен быть письменно предупрежден об отпуске за две недели до его начала, ему должны выплатить отпускные. "Если это не было сделано, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником", - рассказала юрист Юлия Холодионова. В условии режима нерабочих дней такие бюрократические накладки вполне могут быть, при желании ими можно воспользоваться.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Почему труд людей все еще дешевле машин

Однако в выпадении отпуска на период нерабочих дней, оказывается, есть и плюсы.

"Исходя из концепции "самоизоляции", отсутствие работника на рабочем месте приветствуется, - разъяснил руководитель правового департамента аппарата ФНПР - главный правовой инспектор труда ФНПР Юрий Пелешенко. - Поэтому ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть использован работником по назначению в любом случае, при этом оплата календарных дней отпуска выше оплаты "нерабочих дней".

Работодатель не имеет права предписать своим сотрудникам перенести ежегодные оплачиваемые отпуска на нерабочие дни или взять на это время отпуск без сохранения содержания, в этом уверены все эксперты.

"Работодатель не вправе по своей инициативе отправить работника в отпуск без сохранения заработной платы, - добавили в Роструде. - Такой отпуск возможен только по просьбе самих работников по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Чтобы его предоставить, сотрудник должен подать письменное заявление. При этом недопустимо оказывать на работника давление".

То же самое касается и принудительно переноса срока ежегодного оплачиваемого отпуска. Как объяснила Юлия Холодинонова, в случае, если работодатель пойдет на это, он нарушит право работника на отдых, реализованное при формировании графика отпусков.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Кого работодатели оставят на удаленке после пандемии

Единственное, что может сделать своим решением работодатель - ввести режим неполных смен. Такое возможно лишь на предприятии, которое продолжает работать.

"Работодатель в целях сохранения рабочих мест, на условиях и в порядке, предусмотренным частью 5 ст. 74 ТК РФ и ст. 93 ТК РФ, имеет право вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев с оплатой пропорционально отработанному времени", - уточняет Юрий Пелешенко.

Понятно, что бывают ситуации, когда руководители просят подчиненных пойти им навстречу и помочь компании сократить издержки ради совместного светлого будущего. Однако это именно просьба, и стоит ли на нее соглашаться, каждый волен решать сам. Если же работодатель пытается сделать "предложение, от которого нельзя отказаться", это прямой повод обратиться за защитой своих прав в инспекцию труда. Сделать этом можно, в том числе, через сервис "Коронавирус: горячая линия" на портале Онлайнинспекция.рф.

Экономика Работа Правительство Минтруд Роструд

Главное сегодня

75 лет Великой Победы
75 лет Великой Победы
Генсек ООН напомнил о жертвах СССР во имя Победы над нацизмом
Российские космонавты с борта МКС поздравили ветеранов с Днем Победы
В Хабаровске прошел самый масштабный в ДФО воздушный парад
Самое большое "Окно Победы" открыли в сибирском городе Канск
В Гидрометцентре рассказали, ждать ли в России дождливое лето
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам