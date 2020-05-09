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09.05.2020 10:29
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

Каким был футбол в Москве в годы войны

Текст: Сергей Бабкин
Даже во время Великой Отечественной войны Москва оставалась футбольной столицей СССР. И хотя был период, когда город оказался в эпицентре сражений, все равно проводились чемпионаты, розыгрыши Кубка. А когда война уже кончалась, в Москве прошел даже международный матч, свидетельствуют материалы проекта ТАСС "Дождаться Победы".

Кубок Москвы по футболу в 1941 году стартовал спустя всего месяц после начала войны. Менее чем за полтора месяца 32 команды прошли все стадии турнира, и к 1 сентября в финал вышли "Динамо" и команда завода имени Фрунзе. Рабочие проиграли 0:8.

Фото: kinopoisk.ru
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А в то же время шел осенний чемпионат Москвы. В те годы доминировали две команды - "Торпедо" и "Динамо". Именно эти коллективы должны были провести 19 октября "золотой матч". Однако игра была отменена. Официально - из-за сильного похолодания. Неофициально же все прекрасно понимали: именно в эти дни фашисты подошли максимально близко к Москве, в прифронтовом городе началась эвакуация.

Главная спортивная арена города - "Динамо" - стала центром подготовки бойцов Красной Армии. Их тренировали в помещении тира на стадионе. А само спортивное сооружение в 42-м замаскировали от налетов так: высадили прямо на поле молодые ели. Так арену пытались выдать за парк. Неизвестно, насколько действенной оказалась имена эта идея, но так или иначе ни одна бомба на "Динамо" не упала. А весной 1944 года поле снова засеяли газоном, семена специально прислали из Канады.

И в 44-м на "Динамо" снова были аншлаги. Например, игра чемпионата Москвы между "бело-голубыми" и "Торпедо" собрала 35 тысяч зрителей. А чуть позже состоялся международный матч между "Крыльями Советов" и английской командой. Правда, профессионалы отказались лететь в Москву через линию фронта. А вот сборная дипломатов на игру вышла. Правда, "Крылья" легко победили 19:1.

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