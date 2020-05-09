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Рубрика: В мире
Проект: День Победы

Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и россиян с 75-летием Победы

Фото: AP Photo/Sergei Ilnitsky Фото: AP Photo/Sergei Ilnitsky
Фото: AP Photo/Sergei Ilnitsky

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму от имени своего народа президенту России Владимиру Путину и всем гражданам РФ по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

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"Российский народ, проявив беспримерный героизм и самоотверженность, достиг Великой Победы в справедливой войне с фашизмом, угрожавшим судьбе человечества, и тем защитил Родину и отстоял мир и безопасность всего мира", - цитирует ТАСС поздравление. Северокорейский лидер подчеркнул, что героические подвиги и исторические заслуги российского народа будут вечными в памяти народов всех стран, любящих справедливость и мир.

Лидер КНДР пожелал Владимиру Путина и россиянам "наследуя традицию Великой Победы в войне", достигнуть победы в борьбе за построение могучей России и "пресечение распространения мировой пандемии новой коронавирусной инфекции". Ким Чен Ын также выразил уверенность в том, что стратегические и дружественные отношения наших стран будут укрепляться и развиваться.

Отметим, что сегодня на территории КНДР сохраняются 11 братских и 345 отдельных могил, в которых погребены 1 375 советских военнослужащих.

В мире Восточная Азия Северная Корея Общество Ежедневник Праздники 75 лет Великой Победы

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