Матвиенко возложила цветы к Вечному огню на Поклонной горе

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в столичном Парке Победы на Поклонной горе, сообщает пресс-служба СФ.

Также глава Совфеда, представляющая Санкт-Петербург в верхней палате парламента, возложила цветы к стеле Ленинградского фронта.

Ранее Валентина Матвиенко поздравила россиян с 75-летием Победы. "Пусть мы сегодня не пройдем торжественным маршем по улицам. Но память о подвиге наших предков, которую мы храним, все равно остается в наших сердцах. И мы должны передать эту память потомкам. Великая жертва, принесенная нашим народом в годы войны, не должна быть забыта. Вечная слава героям! Желаю всем мирного неба над головой, добра и благополучия", - говорится в тексте поздравления.