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09.05.2020 09:11
Рубрика: Власть

МИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору

Текст: Александр Саможнев
МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами. Речь идет о публикации в газете "Асахи" "совершенно секретной" записи беседы Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с премьер-министром Японии Какуэем Танакой в октябре 1973 года, в которой говорится о наличии якобы "нерешенных проблем" между государствами.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Цель этого далеко не первого вброса псевдосенсационных материалов по проблематике мирного договора между Россией и Японией очевидна. Предпринимается попытка на основе очередных домыслов подкрепить японскую позицию на переговорах, говорится в комментарии МИД РФ. "Вынуждены констатировать, что инициаторы данной публикации, среди которых, не исключаем, есть и японские официальные лица, выдают желаемое за действительное", - указывают дипломаты.

Абэ выступил за подписание мирного договора с Россией

Отмечается также, что приоритетной задачей на нынешнем этапе является развитие всего комплекса российско-японского сотрудничества в целях вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень. Только такой результат - причем видимый народам обеих стран - позволит создать условия для предметного диалога по целому ряду чувствительных проблем.

На протяжении всего послевоенного периода Россия придерживалась последовательной позиции. Мирный договор должен базироваться на признании Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая неоспоримый суверенитет Российской Федерации над всеми южными Курильскими островами. Любые инсинуации на эту тему, тем более со ссылками на "частные архивы" бывшего японского руководства, неуместны, подчеркивается в заявлении МИД РФ.

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