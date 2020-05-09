Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе

Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана Чингиз Айдарбеков и Сироджиддин Мухриддин в телефонном разговоре обсудили ситуацию на киргизско-таджикской границе и вопросы урегулирования конфликта. Об этом сообщили в МИД Киргизии.

Стороны пришли к единому мнению о проведении разъяснительной работы среди местного населения в целях снятия напряженности в районе границы и недопущения эскалации ситуации в дальнейшем. Главы внешнеполитических ведомств также отметили необходимость координации совместных действий, направленных на урегулирование инцидента.

Чингиз Айдарбеков и Сироджиддин Мухриддин также достигли договоренности поддерживать постоянную связь для нормализации ситуации и недопущения ее эскалации в дальнейшем.

В МИД Таджикистана проинформировали, что разговор состоялся по инициативе киргизской стороны. На данный момент обстановка на границе Таджикистана и Киргизии относительно спокойная.

Напомним, по заявлению Государственной пограничной службы Киргизии, 8 мая ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении киргизских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. Также был госпитализирован один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.

По предварительной информации причиной конфликта стал земельный спор между гражданами КР и РТ.