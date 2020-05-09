Московский транспорт начал транслировать акцию "Бессмертный полк"

Всероссийская акция "Бессмертный полк" впервые проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В 2:00 онлайн-шествие стартовало на медиафасаде Единого диспетчерского центра метрополитена. Фотографии ветеранов также могут увидеть пассажиры столичной подземки - "Бессмертный полк" показываю более 15 тысяч экранов.

"Московский транспорт начал транслировать Всероссийскую акцию "Бессмертный полк". Онлайн-шествие в этом году продлится не один день, так как невозможно показать несколько миллионов человек по всей стране за 24 часа. Мы будем показывать акцию, пока она не закончится - это около 2 недель", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Напомним, Всероссийскую акцию "Бессмертный полк" можно также увидеть в соцсетях и на сайте проекта.