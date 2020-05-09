МВФ выделит помощь Киргизии

Исполнительный совет МВФ одобрил решение о выделении Киргизии чрезвычайной помощи на сумму 121,1 миллиона долларов в рамках программы быстрого финансирования и механизма кредитования для борьбы с пандемией COVID-19. Об этом говорится в заявлении международного финансового института.

"Киргизии требуется оперативная дополнительная донорская поддержка, чтобы восполнить оставшийся разрыв в бюджете и облегчить бремя. В этом контексте приветствуется намерение властей подать заявку на инициативу приостановления обслуживания долга при поддержке G20 и Парижского клуба и использовать выделенные ресурсы для финансирования расходов на здравоохранение или экономическую помощь, связанную с COVID-19", - заявил заместитель управляющего директора МВФ Тао Чжан.

Выделенные средства пойдут на финансирование здравоохранения, а чтобы обеспечить эффективное расходование предоставленного финансирования на преодоление кризиса, правительство республики должно будет пересмотреть правила государственных закупок.

Из выделенной суммы более 40 миллионов долларов направят на покрытие дефицита бюджета, остальные деньги будут расходоваться в рамках механизма быстрого кредитования.

Это второй экстренный кредит МВФ. Первый был одобрен Исполнительным комитетом фонда в середине апреля 2020 года. Тогда также было выделено 120 миллионов, которые были направлены на борьбу с пандемией COVID-19.