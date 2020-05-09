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Обзор Galaxy Tab S6 Lite: отличный бюджетный планшет на Android

Текст, фото:   Иван Черноусов
09.05.2020,  
09:00
Среди пользователей часто бытует мнение о том, что бюджетными планшетами на операционной системе Android пользоваться невозможно: мол, они глючат, тормозят, и совершенно не подходят для использования в работе или учебе. "РГ" готова развенчать этот популярных миф: у нас на тесте побывала модель Galaxy Tab S6 Lite, представленная совсем недавно.


Позиционирование и дизайн

Компания Samsung позиционирует Galaxy Tab S6 Lite как молодежное устройство для учебы и развлечений: в целом, с таким позиционированием можно согласиться. В комплекте с устройством идет перо S-Pen. Стилусу не требуется зарядка - он просто примагничивается на одной из боковых граней планшета.

Задняя панель металлическая, на ней не остаются отпечатки пальцев. Вверху слева располагается камера, по центу - надпись Samsung, а внизу аккуратная надпись Sound by AKG. На правой боковой грани планшета располагаются качелька громкости и клавиша включения. Внизу - слот для карты памяти MicroSD (поддерживается объем до 1 ТБ). На нижней грани по центру разъем USB Type C. Правее - динамик. Еще один динамик расположился наверху - таким образом, в девайсе достигается эффект стереозвука. На левой боковой грани у устройства ничего нет.

Фото: Apple
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Дисплей

Диагональ экрана Galaxy Tab S6 Lite составляет 10,4 дюйма, его разрешение составляет 2000 на 1200 пикселей. Изначально настройки подобраны так, что перестраивать их абсолютно не хочется - цветовая гамма ровно такая, какая она есть на самом деле. К четкости изображения тоже вопросов нет - пикселей на экране не видно, смотреть видео и играть в игры на нем приятно. Яркости также хватает для того, работать с устройством на ярком солнце. Рамки экрана достаточно тонкие - дисплей занимает 81,6% передней панели.

Производительность и софт

Несмотря на то, что Tab S6 Lite, относительно недорогое устройство - начальный вариант планшета стоит до 30 тысяч рублей, его производительности хватит, чтобы с комфортом играть в игры даже на высоких настройках графики. В качестве процессора выступает восьмиядерный чипсет от Samsung - Exynos 9611. Этот процессор среднего уровня, если вам нужен аналог, то это примерно Qualcomm Snapdragon 665. Чипсет работает на технологии 10 нм, 4 ядра Cortex-A73 работают на частоте 2.3 ГГц, 4 ядра Cortex A-53 на частоте 1,7 ГГц. В роли графического ускорителя выступает Mali-G72 MP3. Оперативной памяти - 4 ГБ.

Меню листается очень плавно, никаких микрозадержек не наблюдается. Планшет работает на операционной системе Android 10 с надстройкой One UI 2.1. Поиграть в тот же PUBG Mobile можно на высоких настройках графики: никаких просадок частоты кадров во время игры не было. В тесте Geekbench устройство показало следующие результаты: 346 баллов в одноядерном тестировании и 1160 баллов в многоядерном.

Фото: iStock
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Камеры

Камеры в планшете являются далеко не самой важной функцией, зачастую производители их ставят по принципу "чтоб было". Но и здесь южнокорейцы не подкачали: основная камера 8 мегапиксельная, с диафрагмой f/1.9. Она умеет снимать фотографии с HDR и создавать панораму. Есть поддержка записи видео в 1080p c частотой 30 кадров в секунду. Селфи-камера чуть поменьше - на 5 мегапикселей и также может снимать видео в 1080p c частотой 30 кадров. Кстати, благодаря селфи-камере реализована поддержка распознавания лица - лицо распознается быстро и девайс сразу входит в меню.

Стилус

Как я уже писал выше, стилус поставляется в комплекте с устройством. Его наверняка оценят те, кто любят рисовать - в планшете предустановлена встроенная "рисовалка" - она может увлечь вашего ребенка надолго. Точность распознавания стилуса хорошая.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора составляет 7040 мАч. Планшета хватит надолго. При не слишком частом использовании его можно заряжать раз в 2 дня. Поддерживается быстрая зарядка.

Выводы

У Samsung получился хороший планшет среднего уровня без недостатков. Отличная для данного ценового сегмента производительность, емкий аккумулятор, поддержка стилуса - и все это за относительно небольшие деньги - 28990 рублей за версию 64 ГБ с Wi-Fi модулем. Планшет понравится как ребенку, так и взрослым, которым не нужна абсолютная мощность, вроде той, что есть в обычном Tab S6. Покупателям доступны серый, голубой и розовый варианты.