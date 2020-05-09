Партия Зеленского решила 9 мая скорбеть

Правящая на Украине партия "Слуга народа" считает 9 мая не Днем Победы, "а днем памяти и скорби". Такова официальная позиция партии Владимира Зеленского, опубликованная на официальной странице в Facebook.

"Для Украины, как и для большинства цивилизованных стран, День победы над нацизмом является днем ​​памяти и скорби. Это не триумф победителей над побежденными, а дата, когда надо вспомнить подвиг наших предков, почтить всех, кто боролся против нацистского режима", - говорится в заявлении партии.

В "Слуге народа" предлагают не радоваться победе, но помнить о ее жертвах. В связи с чем обращают внимание на большое количество жертв среди мирного населения, но не вспоминают о том, сколько жителей УССР воевало в составе армии победителей.

В этой связи в "Слуге народа" еще раз напомнили, что в этом году на Украине не будет никаких массовых мероприятий к 75-й годовщине Дня победы над нацизмом из-за карантинных мероприятий.

Нужно заметить, что и в прошлом году, уже после избрания Владимира Зеленского президентом, великий праздник на официальном уровне практически не отмечался. Как, впрочем, и при его предшественнике, а с недавних пор и политическом партнере Петре Порошенко.

Скорбным получилось и возложение цветов Владимиром Зеленским к вечному огню в Парке вечной славы. Это следует из сообщения и фотографий, размещенных на сайте главы государства. "Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня, в столичном парке Вечной Славы", - говорится в сообщении его пресс-службы. Компанию Зеленскому составил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.