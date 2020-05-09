Посол РФ: Противники Победы не заставят нас уйти в самоизоляцию от истории

Девятого мая в День 75-летия Великой Победы пройдет возложение венков к Мемориалу Освободителям Белграда и Памятнику советским ветеранам на Авале. В сербской столице будет открыта выставка, посвященная освобождению Европы от нацизма, а также состоится награждение российских военных, сводного отряда Вооруженных Сил России, который оказывал помощь в борьбе с эпидемией на территории Сербии, что является отражением глубокого символа связи поколений и нерушимости российско-сербской взаимной поддержки.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко подчеркнул, что День Победы - это такой праздник, который, прежде всего, предполагает сердечную глубину, огромный душевный размах, и никакая самоизоляция не может тому помешать. "Противники Великой Победы никогда не заставят нас уйти в самоизоляцию от истории и того, чем мы по праву гордимся", - констатировал он.

Дипломат поделился тем, что у России с Сербией наилучшее сотрудничество по недопущению фальсификации истории. "Это и понятно, - указал он. - Залог тому - наша совместная борьба в годы войны. Сербия была страной, которая, не сдаваясь, продолжала борьбу. В тяжелые периоды, в частности Московской битвы, сковывала немецкие дивизии, не давая немцам перебросить с Балкан дополнительные подкрепления ни под Смоленск, ни под Москву. Это сотрудничество продолжалось и развивалось в послевоенные годы. И сейчас мы вместе. Мы не допустим, чтобы предали забвению наше прошлое. В Сербии, как нигде, понимают задачу, которая ставится теми, кто хочет стереть, извратить историю. Задача вполне ясна - доминировать в мире, поставить все страны в шеренгу и использовать их, как говорится, для подтанцовки, чувствовать себя свободно, бессовестно расчленяя суверенные государства и наказывая военным способом народы, которые не согласны с этим расчленением. Прежде всего, имею в виду трагедию в Косово, другие события в бывшей Югославии. Мы боремся на международных площадках за наши общие ценности. А наши общие ценности международного плана - это те, которые возникли в результате Великой Победы. Мы не забываем, что 75 лет Победы - это и 75 лет Объединенным Нациям. Союзники стали называть себя Объединенными Нациями, это переросло в организацию, которая работала, работает и сохранит свою эффективность в будущем на основе тех принципов, которые призваны обеспечивать справедливый миропорядок".

Александр Боцан-Харченко заявил: "Мы с сербами вместе в эти дни. Меры по противодействию вирусу вынудили нас немного скорректировать наши планы. Мы не можем в полном объеме - а мы так ждали этого! - провести шествие Бессмертного полка. Но мы проводим Бессмертный полк онлайн, а у нас в Посольстве - и в стендовом формате".