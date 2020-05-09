Новости

Пожар в "коронавирусной" больнице в Москве начался в палате 21:38
Биоинженеры с помощью комаров научили дроны летать ночью 21:37
Площадь пожара на бывшем арсенале в Удмуртии выросла до 4 гектаров 21:27
В Москве произошел пожар в больнице 21:18
Патриарх призвал учиться любви к ближнему у героев войны 21:07
В Кузбассе полицейские помогли ветерану получить гражданство РФ 21:07
Власти Москвы назвали места с обязательным масочным режимом 21:05
Мадуро поздравил Путина и народ России с Днем Победы 21:00
Ольга Куриленко поздравила всех с Днем Победы и осадила националистов 20:43
Власти Москвы рассказали о соблюдении самоизоляции в День Победы 20:40
Жители поселка энергетиков в Хакасии спели о войне 20:22
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома 20:21
Профессор из Китая назвал самое опасное свойство коронавируса 20:20
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу 20:08
В Петербурге открыли новые комнаты в "бункере Жданова" 20:03
Республика Сербская 9 мая получила гуманитарную помощь из России 19:36
Почти три тысячи открыток отправили ветеранам онлайн 19:35
Николас Кейдж сыграет в продолжении фильма "Сокровище нации" 19:23
Видео: Энтони Хопкинс станцевал, бросив вызов Шварценеггеру и Сталлоне 19:18
Сэмюэл Л. Джексон собирается до последнего биться за роль Ника Фьюри 19:10
Россияне почтили минутой молчания память павших в войне 19:02
Генри Кавилла могут вернуть на роль Супермена, а "Супергерл" заморозили 19:00
Иностранные автомобили войны, превратившиеся в отечественные модели 19:00
Законопроект: На 2020/2021 год вузам выделят дополнительные бюджетные места 18:34
В Петербурге открылась выставка блокадного художника Соломона Юдовина 18:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Письма войны: полевая почта, секретки и военная цензура
Письма войны: полевая почта, секретки и военная цензура
Столкнулись с трудностями при оформлении цифрового пропуска в Москве? Напишите "РГ"
Столкнулись с трудностями при оформлении цифрового пропуска в Москве? Напишите "РГ"
Тысяча музыкантов под руководством Башмета исполнила "День Победы"
Тысяча музыкантов под руководством Башмета исполнила "День Победы"
09.05.2020 21:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар в "коронавирусной" больнице в Москве начался в палате

Текст: Александр Мелешенко

Пожар в московской больнице имени С.И. Спасокукоцкого начался в палате на первом этаже. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

В Башкирии шесть человек погибли при пожаре в частном доме

Пожар произошел в здании по адресу улица Вучетича, 21. Там расположена больница имени Спасокукоцкого. Один из ее корпусов перепрофилирован для лечения больных коронавирусом. Горел именно он, рассказал источник ТАСС в медицинских кругах.

При пожаре погиб один человек. На данный момент возгорание ликвидировано, спасатели проветривают помещения. Сотрудники больницы в защитных костюмах эвакуировали лежачих больных в приемный покой.

Информацию о горении в палате на первом этаже больницы также подтвердили в пресс-службе городского управления МЧС РФ, передает агентство "Москва". Уточняется, что из лечебного учреждения вывели порядка 200 человек.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

75 лет Великой Победы
75 лет Великой Победы
Россияне почтили минутой молчания память павших в войне
Путин принял участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"
Косачев: Политикам надо объединиться против фальсификации истории
Путин пообещал провести Парад Победы на Красной площади
Генсек ООН напомнил о жертвах СССР во имя Победы над нацизмом
Эксперты прокомментировали поправки в закон "О полиции"
Мошенники придумали новые способы похищать деньги с карт