Пожар в "коронавирусной" больнице в Москве начался в палате

Пожар в московской больнице имени С.И. Спасокукоцкого начался в палате на первом этаже. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел в здании по адресу улица Вучетича, 21. Там расположена больница имени Спасокукоцкого. Один из ее корпусов перепрофилирован для лечения больных коронавирусом. Горел именно он, рассказал источник ТАСС в медицинских кругах.

При пожаре погиб один человек. На данный момент возгорание ликвидировано, спасатели проветривают помещения. Сотрудники больницы в защитных костюмах эвакуировали лежачих больных в приемный покой.

Информацию о горении в палате на первом этаже больницы также подтвердили в пресс-службе городского управления МЧС РФ, передает агентство "Москва". Уточняется, что из лечебного учреждения вывели порядка 200 человек.