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09.05.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Продажи шашлыков, мангалов и шампуров в майские праздники резко упали

Текст: Татьяна Карабут
В первые майские праздники часть россиян все же прислушалась к настоятельным рекомендациям властей отказаться от традиционных шашлыков. По крайней мере, продажи мяса для шашлыков с 30 апреля по 5 мая упали на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя цена на мясо для шашлыков в 2020 году снизилась на 12%, составив 275 рублей за килограмм, подсчитал для "РГ" оператор фискальных данных "Такском". Всего было проанализировано более 18 миллиардов чеков.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

По данным компании, снижение наблюдалось и по другим "шашлычным" атрибутам. Так, продажи мангалов с 30 апреля по 5 мая в сравнении с аналогичным периодом прошлого года упали на 28%, шампуров было продано на 19% меньше. Вместе с тем, почти прежним спросом пользовались угли, маринады и соусы для шашлыка (их продажи снизились всего на 5%), жидкость для розжига (снижение составило всего 5%). А продажи решеток для гриля, напротив, выросли на 11%.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Но в целом россияне не стали есть меньше мяса: продажи категории "мясо" с 30 апреля по 5 мая 2020 года снизились всего на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, свидетельствуют данные "Такском".

Зато в первые майские праздники россияне закупили больше пива. По данным ИТ-компании "Эвотор", с 27 апреля по 3 мая впервые выросла выручка пивных магазинов (сравнивали с неделей 2-8 марта). Пиковая выручка наблюдалась 30 апреля и 1 мая. При том, что, по данным "Эвотор", сейчас работает на 15% пивных магазинов меньше, выручка пивных магазинов превысила на 3% показатели начала марта. Средний чек пивных магазинов вырос по сравнению с началом марта на 17% и составил 430 рублей. Это на 37% больше, чем в мае 2019 года.

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